火鍋買一送一！這一鍋3品牌進駐桃園藝文特區　麻辣烤魚打6折

▲這一鍋餐飲集團旗下「叁加叁 鴛鴦泡椒酸菜魚」，繼插旗台中麗寶Outlet Mall之後，接著5月29日聯合「這一小鍋」、「九初」，一同進駐桃園藝文特區。（圖／這一鍋餐飲提供）

記者黃士原／台北報導

這一鍋餐飲集團旗下「叁加叁 鴛鴦泡椒酸菜魚」，繼插旗台中麗寶Outlet Mall之後，接著聯合「這一小鍋」、「九初」，5月29日一同進駐桃園藝文特區。慶祝3品牌開新店，試營運首3日祭出火鍋、煎餃買一送一，吃酸菜魚套餐也有6折優惠。

叁加叁雖然主打酸菜魚，但為了讓消費者可以品嚐到更多樣化的魚料理，桃園藝文店推出限定新品叁記麻辣烤魚，以牛油麻辣湯為基底，搭配新鮮現流台灣鯛魚與多種配菜，融合醃、炸、炒、炆四重工法，並佐以主廚特調的川香椒麻粉和秘製辣油，呈現一道口感層次豐富，香氣四溢的烤魚料理。

▲這一小鍋進駐桃園藝文特區。（圖／這一鍋餐飲提供）

這一小鍋主打個人鍋，湯頭口味以亞洲風味為研發重點，將各地經典湯頭創新呈現，有石頭鍋、頤心菌菇鍋、御膳麻辣鍋、源味大骨鍋、絲滑麻奶鍋及老火湯等。用餐方式先選湯底，再依個人喜好決定肉品主餐，價格298元起，另外還有各式單點食材。

九初則是延伸家中餐桌上的家常美味，全店販售脆皮煎餃、水餃、麵食、湯包、湯品、熱滷味、涼拌小菜、回甘飲品共8項，其中餃子類選用新鮮直送的溫體豬肉，以及友善農耕的契作信義鄉高麗菜，依比例製成內餡包入於薄度適中的麵皮中，再以文火慢煎4分鐘。

▲這一鍋集團文青麵食館「九初」，延伸家中餐桌上的家常美味。（圖／這一鍋集團提供）

叁加叁、這一小鍋與九初桃園藝文店5月29日開始試營運，同時也推出各種優惠。叁加叁部份，5月29日至5月31日追蹤IG並於限時動態上傳「吃魚囉~」並標記品牌帳號，消費任一套餐即享6折優惠；6月1日至6月6日，消費任一口味「經典雙鍋」並發佈限時動態，即可免費享用搖滾魚皮。

▲叁加叁桃園藝文店限定新品「叁記麻辣烤魚」。（圖／這一鍋餐飲提供）

這一小鍋試營運期間，只要追蹤粉絲團並發佈限時動態，即可享有買一鍋送一鍋的優惠，每日限量午、晚餐各50組。6月1日至6月6日於限時動態上傳並標記粉絲團，即可享有第二鍋半價，限量午、晚餐各50組。6月7日至6月14日在Google商家留下評論，即可享有主餐肉品免費加量50%。

九初試營運首3日，只要追蹤粉絲團並發佈限時動態，即可享有流心脆皮煎餃買一份送一份，每日限量午、晚餐各30組。6月1日至6月6日在臉書發佈限時動態並內用消費滿199元，即可免費獲得玉米濃湯一份，同樣午、晚餐各30組。

▲IKIGAI內科店5/26開幕。（圖／記者蔡惠如攝）

另外，全家國際餐飲旗下「IKIGAI燒肉專門店」今年繼進駐新光三越A8館後，日前插旗台北市內湖區，開出第3家分店「內科店」。該品牌主打高貴卻平價的精緻燒肉，享用日本山形A5和牛或美國Prime等級牛肉千元有找，套餐附有白飯、味增湯、沙拉、飲料跟佐料，售價390元起，擁有各部位肉品的牛肉盛合，也十分受到歡迎，售價600元。除了一般座位，餐廳也規劃1人用餐區，想吃燒肉不需再揪人喬時間。

▲築間燒肉本命5月31日插旗新北市永和區。（圖／築間集團提供）

築間餐飲集團也推出全新日式燒肉品牌「築間燒肉本命」，首店5月31日插旗新北市永和區，提供超過100個品項的餐點，包含日本和牛、美國濕式熟成牛小排、美國濕式熟成牛五花、豬梅花、牛舌、和牛腸、海鮮、炸物，開幕首日還推出整桌5折優惠，不開放訂位，只能現場候位。