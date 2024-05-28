網路代購喊價1000元！Popeyes炸雞開幕首3日每人限購3份

▲網路代購喊出1000元！Popeyes炸雞開幕首3日每人限購3份。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

Popeyes炸雞台灣一號店「Popeyes許昌店」5月30日開幕，詳細菜單今日曝光，個人套餐143元起，多人套餐438元起，炸雞單點75元起，而招牌必吃的勁厚布里歐雞腿堡售價149元。另外，網路有人開出1000元代購費，業者開幕首3日祭限購令，每人只能購買3份。

Popeyes台灣首店5月30日開幕，除了提供肯瓊香料醃漬12小時的極磅爽脆炸雞、招牌勁厚布里歐雞腿堡外，還帶來雞胸肉切塊烹炸的鬆脆小鮮肉雞塊、每隻雞只取兩塊製作的鬆脆雞柳條、依循秘方食譜的私房秘製比司吉、以肯瓊香料製作的肯瓊裹漿脆脆薯條，以及及正統路易斯安那家常菜─靈魂起司三重奏通心麵。

▲極磅爽脆炸雞。（圖／記者黃士原攝）

此外，Popeyes台灣首店也推出多款台灣限定產品，例如以台灣鹽酥雞為靈感的爽脆香香啃骨雞，飲品項目推出以南投茶葉冷泡製成的清香馥郁四季春、新鮮檸檬萃取的一顆檸檬鮮萃特調等。

至於大家最關心的台灣菜單，消費方式為先選主餐、再選配餐，最後還能加點。個人套餐主餐除了勁厚布里歐雞腿堡（原味／辣味）」149元，還有極磅爽脆炸雞、鬆脆小鮮肉雞塊兩大炸雞系列，極磅爽脆炸雞（原味／辣味）」1入75元，2入150元，爽脆香香啃骨雞5塊99元，鬆脆小鮮肉雞塊5塊99元，9塊165元，鬆脆雞柳條115元。

▲鬆脆雞柳條。（圖／記者黃士原攝）

配餐部份，68元的「經典配餐」是可口可樂搭配肯瓊裹漿脆脆薯條，78元的「甜心配餐」可口可樂搭配私房秘製比司吉，88元的「清爽配餐」則是可樂搭配美式高麗菜沙拉。個人餐最低就是極磅爽脆炸雞（原味／辣味）」1入75元加上68元的「經典配餐」。

▲肯瓊裹漿脆脆薯條。（圖／記者黃士原攝）

加點部份，有鬆脆雞柳條（110元）、肯瓊裹漿脆脆薯條（S45元）、爽脆香香啃骨雞（5塊95元）、私房秘製比司吉（58元）、美式高麗菜沙拉（60元）、香炸布朗尼（3塊45元）。

多人餐則有炸雞純享餐（6入／8入／10入）、炸雞歡聚餐（6入／8入／10入），以及炸雞堡堡歡享餐、同樂餐、特盛巨飽餐，售價438元起至2398元。

Popeyes開幕首3日（5/30至6/1）只提供內用個人套餐，外帶每人限購3份。另外，業者也推出4重優惠，除了每日前50名消費者送炸雞1塊，每日前20名消費送限量手機夾片掛繩組，點套餐現場加品牌LINE好友，輪流送比司吉、小薯與台灣綠茶，而且LINE好友綁定會員再送香炸布朗尼兌換券。

▲肯德基端午節推出「端午粽香脆雞組」，其中「粽香脆雞」有滿版的香菜、花生粉。（圖／業者提供）

另外，肯德基今年也賣粽子！全台獨家推出「端午粽香脆雞組」，其中「粽香脆雞」以酥脆多汁咔啦脆雞，淋上特製甜辣醬，加上滿滿的香菜、花生粉配料，再搭配油蔥和香菇特製的「粽香雞汁飯」。即日起至5月27日開放PK雙饗卡APP搶先預購，5月28日至6月10日全台限量開賣。