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伊布也來了！超Q「寶可夢甜甜圈」限量開賣　加碼收3款周邊

▲▼Mister Donut聯名寶可夢推出超Q甜甜圈。（圖／記者蕭筠攝）

▲超可愛寶可夢甜甜圈來了。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

寶可夢粉快衝！人氣甜甜圈品牌「Mister Donut」3度攜手寶可夢推出一系列超可愛聯名，這次不僅有皮卡丘、精靈球甜甜圈，還找來伊布也變身成超萌甜甜圈，可愛爆表，加碼還有3款實用周邊小物等收，即日起於全門市開賣，至6月2日前還可享「買5送2」或「買6送3」2大優惠活動。

▲▼Mister Donut聯名寶可夢推出超Q甜甜圈。（圖／記者蕭筠攝）

▲伊布首度現身變成甜甜圈。

「Mister Donut X 寶可夢」再度聯手了，首波聯名推出3款寶可夢甜甜圈，其中，「伊布甜甜圈（75元）」是首度現身，把甜甜圈變成伊布可愛小臉，並擠上鮮奶油裹上甜鹹鹽牛奶可可沾醬，還原伊布的經典小瀏海，5官則以可可點綴，搭配滿滿香草卡士達內餡，大口咬下超滿足。

▲▼Mister Donut聯名寶可夢推出超Q甜甜圈。（圖／記者蕭筠攝）

▲精靈球波堤神還原精靈球造型超逼真。

而「皮卡丘甜甜圈（75元）」、「精靈球波堤（55元）」則是人氣再回歸，可愛的皮卡丘萌臉甜甜圈，是在表面裹上全新香蕉可可沾醬，搭配可可鮮奶油餡，香蕉與可可的組合經典好吃，而精靈球波堤則是把Q彈波堤半邊裹上蘋果可可沾醬，半邊搭配優格可可沾醬，神還原的精靈球欠拍又欠吃。

以上3款寶可夢甜甜圈即日起於全門市開賣，至6月2日前限時6天還可享有「買5送2」或「買6送3」2大限時優惠，只要內含1款指定商品即享優惠，限送39元甜甜圈，可補差價換購價高商品。

▲▼Mister Donut聯名寶可夢推出超Q甜甜圈。（圖／記者蕭筠攝）

▲3款寶可夢周邊限量開賣。

▲▼Mister Donut聯名寶可夢推出超Q甜甜圈。（圖／記者蕭筠攝）

▲甜甜圈紙盒、提袋等也換上寶可夢新包裝。

除外更推出3款超實用周邊小物，有「皮卡丘手機支架」、「寶可夢隔熱墊」及「皮卡丘大抱枕」，即日起只要於門市消費滿100元，即可分別用99元、159元、399元加購，各品項單筆交易限加購各2個，各門市數量有限，售完為止。另，包括甜甜圈紙盒、提袋、迷你派對紙盒、飲料紙杯及日式糰子也都換上超可愛寶可夢限定包裝，鐵粉趕緊衝了。

▲▼亞尼克芒果季。（圖／亞尼克提供）

▲▼亞尼克芒果季網羅8款甜點蛋糕等吃。（圖／亞尼克提供）

▲▼亞尼克芒果季。（圖／亞尼克提供）

亞尼克「芒果季」開跑了，今年一共有8款芒果甜點等吃，首推重磅回歸的「新鮮芒果生乳捲」，蓬鬆的泡芙蛋糕裡捲入整顆在欉黃愛文芒果，搭配清爽北海道奶香，大口咬下超滿足，同樣回歸的還有「法式青桔芒果生乳捲」，內餡是北海道奶霜、芒果果泥及青桔果泥的組合，每一口都能吃到酸甜滋味。

除外還有推薦必吃「鮮芒鮮奶酪」，香濃奶酪與酸甜芒果的組合，大人、小孩都會愛；「鮮芒波士頓」選用柔軟的波士頓蛋糕夾入北海道奶霜、芒果果肉，奶香、果香四溢，除外還有「仲夏鮮芒派」、「芒果凍生乳捲切片」、「鮮芒夏洛特」及「裸感芒果蛋糕」，即日起於全門市開賣。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 Mister Donut 亞尼克 寶可夢 皮卡丘

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