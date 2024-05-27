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花蓮海洋公園6月重新開幕！壽星免費玩　必看最新人魚秀

▲▼花蓮遠雄海洋公園海底王國。（圖／記者蔡玟君攝）

▲花蓮遠雄海洋公園即將重新開園。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

花蓮遠雄海洋公園宣布6月1日起回歸！為了慶祝重新開放，園方也推出優惠，包括6月壽星可以免費長油園區，還有全新美人魚劇場，讓旅客能欣賞全台唯一有燈光舞台效果的水中演出。

▲▼花蓮遠雄海洋公園海底王國。（圖／記者蔡玟君攝）

▲園內的海底王國園區。（圖／記者蔡玟君攝）

園區表示，趁著重新開放於官網推出限定套票優惠，同時，6月壽星可享免費入園；最受歡迎的「兩天一夜夜未眠」也推出優惠，只要在6月1日至28日期間入住海洋夜未眠-水族版，雙人同行，園區再加碼多送一人，每晚5997元起。

同時，園區在這次的回歸也全面升級最受歡迎的人魚秀，以全面升級的聲光效果，推出全新劇碼《印度洋心之旅》，透過穿著華麗服飾呈現滿滿異國風情的人魚，搭上美聲天后莎拉布萊曼優美歌聲，呈現一場充滿夢幻、華麗的視覺、聽覺盛宴，帶領旅客來趟印度洋之旅。

▲▼六福水樂園。（圖／六福村提供）

▲六福水樂園。（圖／六福村提供）

另外，隨著天氣逐漸炎熱，全台各地水樂園也陸續宣布開園。「六福水樂園」今年預計在6月15日起盛大開幕，並將在6月1日至6月10日期間推出預售票399元優惠；園區共有12項水上設施，推薦一定要玩全台唯一雙拼式急速戲水滑道「暗黑滑行」，體驗全黑中的刺激感，而「海神飛艇」擁有15公尺高的立體滑道，急速墜落快感十足，還有「冰凍滑道」，酷涼6度C最適合炎炎夏日大玩特玩。

關鍵字： 花蓮旅遊 花蓮遠雄海洋公園 優惠快訊

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