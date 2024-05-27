一人燒肉店「IKIGAI」插旗內湖　限定套餐免費、5折優惠剩明天

▲IKIGAI內科店昨天開幕。（圖／記者蔡惠如攝）

記者黃士原／台北報導

全家國際餐飲旗下「IKIGAI燒肉專門店」今年繼進駐新光三越A8館後，昨天插旗台北市內湖區，開出第3家分店「內科店」。慶祝新開幕，5月28日前每日排隊前5名可免費享用牛胸腹大盛套餐，第6名到第20名享有5折優惠。

全家旗下餐飲推出「IKIGAI燒肉專門店」，主打高貴卻平價的精緻燒肉，享用日本山形A5和牛或美國Prime等級牛肉千元有找，套餐附有白飯、味增湯、沙拉、飲料跟佐料，售價390元起，擁有各部位肉品的牛肉盛合，也十分受到歡迎，售價600元。除了一般座位，餐廳也規劃1人用餐區，想吃燒肉不需再揪人喬時間。

▲IKIGAI燒肉專門店主打每日鮮切肉品及特色佐料。（圖／記者蔡惠如攝）

IKIGAI燒肉專門店2022年在天母商圈開出1號店，今年首度台北信義計畫區，2號店位於新光三越A8，昨天開幕的內科店是第3家店。慶祝內科店開幕，5月28日前每日排隊前5名，可免費享用牛胸腹大盛套餐，第6名到第20名可享該套餐有5折優惠，第21名至第50名也有8折。品牌提醒，早上10:00~11:00到店排隊取得號碼牌者，才享有優惠。

▲日本人氣漢堡排「肉的長谷川」開2店。（圖／記者黃士原攝）

另外，在日本擁有高人氣的漢堡排專賣店「肉的長谷川」，繼台灣首店之後，明天進駐台北誠品南西店，慶祝2號店開幕，5月30日前購買任一套餐，即贈送一瓶冷泡茶（每日限量150份）。此外，每日限量推出「日本和牛漢堡排套餐」，原價699元，特價499元。

▲流心漢堡排。（圖／記者黃士原攝）

肉的長谷川菜單有8款套餐，除了100%純牛肉漢堡排，還有牛豬混合的經典漢堡排、流心漢堡排、日光蛋漢堡排、蒜香奶油雞腿排、漢堡排VS味自慢炸雞、漢堡排VS廣島炸生蠔、紐西蘭熟成牛排，價格250元起至450元。除了經典漢堡排，店家大為推薦流心漢堡與日光蛋漢堡排，前者是漢堡排包裹起司，肉汁與肉香完美結合，後者則是半熟太陽蛋覆蓋在漢堡排上面。

