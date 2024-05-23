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鐵粉先筆記！　鶴茶樓「2大人氣粉粿飲品第2杯半價喝」只有3天

▲▼鶴茶樓。（圖／鶴茶樓提供）

▲鶴茶樓2款粉粿飲品限時3天第2杯半價喝。（圖／鶴茶樓提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

先筆記！為歡慶粉粿系列熱賣超過10萬杯，復古茶飲品牌「鶴茶樓 Hechaloutea」特意祭出限時3天「2飲品任搭第2杯半價」優惠，包括熱銷古早味紅茶粉粿奶茶、冬瓜菊花粉粿那提通通有，5月27日起至5月29日限定開喝。

▲▼鶴茶樓。（圖／鶴茶樓提供）

▲冬瓜菊花粉粿那提

鶴茶樓祭出最新限時優惠，5月27日起至5月29日限定3天爽喝「2大飲品任選第2杯半價」，優惠品項有「大杯古早味紅茶粉粿奶茶（75元）」、「大杯冬瓜菊花粉粿那提（60元）」，每人限購2組，並以價低者享半價優惠。

「古早味紅茶粉粿奶茶」是以古早味紅茶作為基底製成Q彈粉粿，搭配奶香濃郁的復刻奶茶，每一口都是復古滋味；「冬瓜菊花粉粿那提」則是把杭白菊花朵乾浸泡後加入冬瓜製成粉粿，結合帶有淡淡熟果香的鶴頂那堤，同樣好喝到不行。

▲▼CoCo珍珠奶茶。（圖／CoCo提供）

▲CoCo珍奶限時第2杯10元喝。（圖／CoCo提供）

另，CoCo即日起至6月20日也有「大杯珍珠奶茶第2杯10元喝」限定優惠，只要使用外送平台foodpanda下單，就可直接爽喝10元珍奶，優惠數量有限、售完為止。CoCo珍奶為店內經典人氣飲品之一，香濃奶茶與Q彈珍珠的組合，一年4季喝通通沒問題。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 鶴茶樓 Hechaloutea CoCo

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