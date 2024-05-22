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香港3天自由行每人8888起！TTE旅展優惠快看　2免費景點親子玩爆

▲天星小輪,TTE樂園門票優惠最低43折起,香港海洋公園,昂坪纜車,香港迪士尼樂園Pixar水花大街派對,香港樂高®探索中心。（圖／港旅局提供）

▲天星小輪是一家人享受維多利亞港景致的好選擇。（圖／港旅局提供）

記者彭懷玉／台北報導

「2024 TTE台北國際觀光博覽會」將於5月31日至6月3日在台北世貿一館登場，距台近、語言通的香港，一向是親子族愛好旅遊地，港旅局針對暑假將近，於旅展四天在香港館祭出自由行買二晚送一晚優惠，機加酒二人一室一人8,888元起（未稅）、景點門票最低43折起，預計赴港旅遊的人不妨趁便宜入手。

▲天星小輪,TTE樂園門票優惠最低43折起,香港海洋公園,昂坪纜車,香港迪士尼樂園Pixar水花大街派對,香港樂高®探索中心。（圖／港旅局提供）

▲▼香港海洋公園遍佈全園的精彩表演，超過90項體驗開放整個仲夏；香港迪士尼樂園Pixar水花大街派對暑假登場。（圖／港旅局提供）

▲天星小輪,TTE樂園門票優惠最低43折起,香港海洋公園,昂坪纜車,香港迪士尼樂園Pixar水花大街派對,香港樂高®探索中心。（圖／港旅局提供）

香港館今年旅展主打買二晚送一晚，等於四天三夜香港自由行，二人一室每人未稅8,888元起。為了方便親子玩主題樂園，可樂旅遊推出含香港海洋公園門票的三天自由行，住荃灣帝盛酒店二人一室，每人8,799元起（未稅）；東南旅遊包裝香港迪士尼探索家酒店四人一室，含二日迪士尼樂園門票，三天二夜每人11,788元起（未稅）；雄獅旅遊則安排全新的好萊塢酒店主題佈置房「米奇與好友豪華客房」，三天二夜、四人一室含二日樂園門票，每人13,888元起（未稅）。

▲▼香港瑰麗酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲香港瑰麗酒店獲「世界50最佳酒店」第二名。（圖／記者蔡玟君攝）

想體驗頂級酒店，坐落於維多利亞港畔，去年11月才新開幕的香港麗晶酒店，可樂旅遊推出旅展限定特惠，三天二夜、二人一室每人13,888元起（未稅）。東南旅遊則包裝榮獲「世界50最佳酒店」第二名的香港瑰麗酒店，三天二夜二人一室每人24,588元起（未稅），還安排升等海景房，並加贈一日雙人早餐及酒店特色下午茶。雄獅旅遊則有香港文華東方酒店專案，三天二夜二人一室，含一日雙人早餐，每人23,900元起（含稅），旅展期間加贈酒店快船廊餐廳的雙人英式下午茶，以及酒店最有名的玫瑰果醬，總價值高達港幣1,126元。

▲香港Bakehouse蛋撻。（圖／記者彭懷玉攝）

▲香港Bakehouse蛋撻風靡台灣，現有飯店推出代購服務。（資料照／記者彭懷玉攝）

近年香港烘焙糕點店Bakehouse蛋撻風靡台灣，香港灣仔帝盛酒店特別推出蛋撻代購服務，旅客只要透過可樂旅遊、雄獅旅遊訂購灣仔帝盛酒店行程，並於兩天前向酒店預訂，即可在退房時領取新鮮出爐的蛋撻，直接帶回台灣。此代購服務試行至9月30日，訂購單位為港幣75元一盒（共6個）蛋撻，每次訂購最少一盒。可樂旅遊三天二夜灣仔帝盛酒店自由行，每人6,888元起（未稅）。

▲天星小輪,TTE樂園門票優惠最低43折起,香港海洋公園,昂坪纜車,香港迪士尼樂園Pixar水花大街派對,香港樂高®探索中心。（圖／港旅局提供）

▲擁有「世界十大最佳纜車」之稱的昂坪纜車，視野開闊，絕美景緻盡收眼底。（圖／港旅局提供）

樂園的部分也有加購優惠！香港海洋公園雙人套票1,800元（原價4,183元），打了43折，可以與小狐獴近距離接觸，還有小王子展；香港海洋公園水上樂園雙人套票1,100元，等於48折。昂坪360纜車來回標準車廂纜車票加纜車探知館門票，雙人原價2,772元，旅展雙人套票1,800元，等同65折；敞篷大巴士「大嶼山路線」雙人套票只要500元，下殺5折。

▲位於尖沙咀的藝術商場K11 MUSEA,香港旅遊。（圖／記者彭懷玉攝）

▲位於尖沙咀的藝術商場K11 MUSEA。（圖／記者彭懷玉攝）

尖沙咀 K11 MUSEA 的香港樂高®探索中心，設置10個不同的樂高®主題園區，6月30日前推出非假日199元港幣的門票優惠。同時，沙田新城市廣場推出兩大免費親子景點，包含2023年底新開放的 「恐龍公園」有暴龍大冒險、空中滑索、繩網陣等14項兒童設施，可同時訓練臂力、眼力、平衡力及協調能力。「史努比開心世界」是亞洲首座以史努比漫畫為主題的戶外遊樂場，有多項免費設施及史努比人物，入口處還有一座4.5公尺高的史努比大屋，粉絲們可別錯過。

▲天星小輪,TTE樂園門票優惠最低43折起,香港海洋公園,昂坪纜車,香港迪士尼樂園Pixar水花大街派對,香港樂高®探索中心。（圖／港旅局提供）

▲▼香港樂高®探索中心設置10個不同的樂高®主題園區；各大樂園響應加入加購優惠。（圖／港旅局提供）

▲天星小輪,TTE樂園門票優惠最低43折起,香港海洋公園,昂坪纜車,香港迪士尼樂園Pixar水花大街派對,香港樂高®探索中心。（圖／港旅局提供）

香港旅遊發展局台灣辦事處處長徐維妮表示，去年台灣訪港人次超過78萬人，今年第一季台灣訪港人數也已超過28萬，其中近6成為過夜旅客，相較2018年同期，台灣過夜旅客已恢復86%，坦言「比預期多了許多」。其中又以女性59%佔大宗，而分析年齡層則以26-35歲31%佔最多。

▲小鹿文娛旅宿集團推出「島內遷徙」、「漫遊台北」兩大熱銷套票，一張1000元，可用館別一次看。（圖／業者提供）

▲▼小鹿文娛旅宿集團TTE旅展推出「島內遷徙」、「漫遊台北」兩大熱銷套票，一張1000元，可用館別、房型一次看。（圖／業者提供）

▲小鹿文娛旅宿集團推出「島內遷徙」、「漫遊台北」兩大熱銷套票，一張1000元，可用館別一次看。（圖／業者提供）

若打算留在國內玩，小鹿文娛旅宿集團針對TTE旅展推出「島內遷徙」、「漫遊台北」兩大熱銷套票，一張1000元，其中台北路境行旅府前館、謙商旅東門館等北中南多家旅宿都只要憑一張券，平日就能入住雙人房一晚，十分划算。

此外，於實體旅展購入任一套票，加碼贈500元住宿抵用券及聯合早餐券4張，業者稱下殺國內全年最低價。而線上旅展同步於5月31日登場，持續至6月13日，想趁此時玩透透全台的人可以參考。 

關鍵字： 香港旅遊 亞洲旅遊 大陸旅遊 2024 TTE台北國際觀光博覽會 TTE旅展優惠

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