「廚佛瑞德」開手搖店了！限時1元起開喝　激推飲品清單快看

▲YouTuber廚佛瑞德進軍手搖界推出全新手搖飲品牌「WTF」。（圖／WTF提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

擁有近80萬訂閱的YouTuber「廚佛瑞德」宣布進軍手搖界了，插旗台北東湖推出全新手搖飲品牌「WTF」，且一口氣就網羅5系列飲品等喝，從經典純茶到濃郁奶霜系列通通有，即日起正式開幕，至5月31日前還可享不限金額消費即可參加抽抽樂活動，有機會直接下殺1元喝。

廚佛瑞德打造全新手搖飲品牌「WTF」，品牌名「WTF」意旨 「What the feast!」，飲品可是結合西餐廚藝創意概念，由廚佛瑞德親自操刀研發，就是要讓品茶和品美食一樣有儀式感。

▲職人品茶系列j最低35元就能喝到。

WTF一共有5系列飲品，首推最簡單「職人品茶系列」，無咖啡因愛好者首推1分「黃金蕎麥茶」，嚴選職人烘焙台灣黃金蕎麥製成，擁有香甜口感及獨特穀物香；再來的3分輕度烘焙「台灣高山青茶」則帶有花香，茶質厚韻、清甜甘口；5分中度烘焙「琥珀黃金烏龍」，以中度發酵帶出焦糖香，熟果香氣於尾韻展現；7分「極上阿薩姆紅茶」則是全發酵之大葉種紅茶，自帶微微果酸且具有花香，口感回甘不澀，最低35元就能喝到。

▲3款「特獻系列」也是激推必喝。

除純茶外，3款「特獻系列」也是激推必喝，其中，「多金桂馥青茶」把多多結合高山青茶，口感酸甜還帶有桂花清香；「芝士三重奏」選用極上紅茶拿鐵作為基底，加入特製起司奶醬，再搭配濃郁的巴黎奶霜，每一口就像在吃起司甜點；最後的「越式太妃瑪其朵」則把即溶咖啡與煉乳完美作搭配，再結合特製太妃糖醬，苦甜中又帶焦香，大人、小孩都會愛。

WTF即日起正式開幕，至5月31日凡來店消費不限金額即可參加抽抽樂1次，優惠最低1元起，還有全單5折、88折、9折等多項優惠等領，期間加入官方LINE好還能再領8折飲品優惠券。

WTF tea express東湖店

地址：台北市內湖區東湖路143號1樓

電話：02-26330012

營業時間：周一至周日12:00-19:30

▲▼迷客夏最新「夏日康波」系列 開喝。（圖／記者蕭筠攝、迷客夏提供）

另，迷客夏近日則推出最新「夏日康波」系列，一口氣網羅3款飲品，首推「粉綠豆鮮奶冰沙」，嚴選台南5號粉綠豆，每次費時2.5小時熬煮，搭配綠光鮮奶、冰塊一起打成綿密冰沙，每一口都能喝到濃郁滑順的清涼口感，每日限量供應，售完為止，冰沙控肯定要衝喝一波，中杯售價60元、大杯70元。

再來是「夏日莫西多」，選用在地台農17號金鑽鳳梨，並以歐式糖漬水果「Compote康波」的製成方式保留夏日鮮果滋味，先把薄荷葉手搗30秒後加入茶湯中，再放進鳳梨康波，清涼薄荷辛香尬酸甜鳳梨，每一口都超滿足，大杯售價65元。

而果茶控不能放過「鳳梨康波綠／青」，選用帶有茉莉花香的茉莉原淬綠茶及清甜台灣原片初露青茶，搭配台農17號鳳梨，其中，綠茶還加入檸檬汁增添酸甜滋味，解膩又消暑，大杯售價60元。