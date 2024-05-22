電商線上旅展開跑！日本環球影城買1送1　海外一日遊10元起

▲日本環球影城。（圖／記者謝盛帆攝）

記者蔡玟君／綜合報導

旅遊電商Klook線上旅展將從5月23日至6月6日登場，並推出天天買1送1、天天搶10元優惠、首單eSIM免費、商品88折、飯店租車鐵路88折優惠，想撿便宜可要把握。

▲東京華納兄弟哈利波特影城開幕後就成為最受歡迎的景點之一。（圖／記者蔡玟君攝）

Klook線上旅展期間，每日上午11點準時瘋搶買一送一優惠，從最熱門的日本環球影城、曼谷水上市場一日遊、首爾樂天世界等，此外，旅客還能以最低10元、最多20元不等的銅板價，搶到出遊必朝聖的東京哈利波特影城、峴港巴拿山一日遊門票或旅遊行程。

線上旅展期間首次下單並訂購指定日韓泰eSIM，輸入限量優惠碼「NEWTWSIM」，即可免費獲得五天每日500MB的eSIM一張，也能自行加價升級無限制流量等方案，在此期間，平台全球商品一率88折，最多可折200元。

▲旅遊電商推出到日本福島機票6999元起。上圖為福島大內宿。（圖／記者蔡玟君攝）

而另一個旅遊電商KKday歡慶10周年，即日起至6月3日再推優惠，包括法國迪士尼樂園、新加坡濱海灣花園、曼谷Safari野生動物園等門票45元起，還有海外一日遊買1送1，想搶機票，到日本玩只要6999元起。

▲新加坡濱海灣花園。（圖／KKday提供）

KKday宣布在活動期間每天下午1點，分別推出1折限量搶購活動，包括富士山一日遊、韓國猛男秀、新加坡濱海灣花園、曼谷Safari野生動物園、法國巴黎迪士尼樂園等，最低銅板價45元起。

▲泰國曼谷王權瑪哈納功觀景台。（圖／KKday提供）

隨著暑假旅遊旺季即將到來，平台也推出限量越南富國島來回機票9999元起、日本福島機票6999元起優惠，以及「韓國京畿道和談林一日遊」、「曼谷大城府野生動物園一日遊」、「越南會安古鎮一日遊」、「花蓮遠雄海洋公園門票」等商品買1送1。