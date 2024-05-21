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才開幕4個月！牧石鍋物竹北店5／27起暫停營業　業者曝：人力短缺

▲才開幕4個月！牧石鍋物竹北店5/27起暫停營業　業者曝：人力短缺。（圖／取自牧石鍋物臉書）

▲牧石鍋物竹北店5/27起暫停營業。（圖／取自牧石鍋物臉書）

記者黃士原／台北報導

今年1月開幕的牧石鍋物竹北店，由於長期面臨人力短缺，已無法提供應有的服務品質，因此業者決定營業到5月26日，5月27日起暫停營業，希望在這段時間解決問題，以便能夠重新開業。

桃園起家的牧石鍋物，提供6種每日新鮮熬煮的湯底，除了昆布鍋、麻辣鍋，還有南洋叻沙鍋，用餐方式採套餐式，包含肉品主餐、蔬菜盤、附餐、甜品與飲料。

主餐從日本A5和牛、美國Prime無骨牛小排、波士頓龍蝦到台灣究好豬五花都有，個人套餐490元起至1680元，另外也有2人海陸套餐、3人海陸套餐，或日本A5和牛套餐，價格1388元起。

▲▼牧石鍋物竹北店今年1月才開幕。（圖／取自牧石鍋物臉書）

▲牧石鍋物竹北店今年1月才開幕。（圖／取自牧石鍋物臉書）

牧石鍋物除了桃園的大興創始店、統領店之外，今年1月開設竹北店，不過才開幕4個月，老闆卻在臉書公告，因為長期面臨人力短缺的嚴峻挑戰，已無法提供應有的服務品質，最終決定先暫停營業一段時間，「我們將全力以赴解決現有問題，以便在重新開業後，提供全新的面貌和更優質的服務」。公告也提到5月26日是最後營業日。

▲王品頂級鍋物「旬嚐」5/27熄燈。（圖／記者黃士原攝）

另外，王品集團去年8月推出「旬嚐精緻鍋物」只營業到5月26日，5月27起暫停營業，王品表示，原地將以集團其他品牌進駐，感謝消費者這段期間的支持。王品強調，集團今年也會持續展店，加強集團競爭力，預計開店總數超過30家，其中最受台灣人喜愛的石二鍋，可望達到100家。

關鍵字： 美食雲 牧石鍋物 暫停營業

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