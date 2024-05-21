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5、6月壽星「每人每晚713元」住飯店3天2夜　再送500元禮券

▲▼義大皇家酒店。（圖／義大皇家酒店提供）

▲義大皇家酒店推出5月、6月壽星專屬住宿優惠，再加碼送義大世界禮券500元。（圖／義大皇家酒店提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

5、6月壽星生日快樂！就有一間飯店推出5月、6月壽星專屬的住房優惠，入住家庭房或山景客房3天2夜直接下殺5700元，等於4人出遊，每人每晚只要713元就能享受，且當月壽星還能加碼獲得500元禮券，現在趕快安排生日小旅行了。

義大皇家酒店推出5月、6月壽星專屬的「寵愛壽星 義大送禮」住房專案，即日起至6月29日，每日限量10間，壽星入住「雅緻家庭房」或「山景客房」連續2晚或同日入住2間（不含早餐），可享優惠價5700元，若以4人一起住來算，等於每人每晚只要713元。

▲▼義大皇家酒店雅緻家庭房。（圖／義大皇家酒店提供）

▲4人入住「雅緻家庭房」3天2夜下殺5700元，等於每人每晚只要713元，相當划算。

不僅如此，義大皇家酒店還要再加碼送當月壽星1張「義大世界500元禮券」，入住2間或連續住2晚最多贈送1張；至於假日加價，周六入住每房每晚加價1100元，連續假期6月9日每房每晚加價1760元。

福容大飯店則是祭出線上旅展，自即日起至6月7日開賣往年熱銷的「聯合住宿券」，1套5張售價14500元，享買10送1，優惠價29000元，平均1張2636元，另外享福卡會員能獨享買15送2，平均1張更只要2559元；使用「聯合住宿券」可任選入住全台18家分店，例如用1張可住福容墾丁、福容花蓮等飯店，用2張可入住福容淡水漁碼店海景豪華客房，更多詳細資訊可看《飯店超夯住宿券來了！2559元起住全台18分店　嘉義voco下殺1.8折》

▲▼福容花蓮店,福容墾丁店。（圖／福容大飯店提供）

▲持1張券可入住福容墾丁，眺望蔚藍海景。（圖／福容大飯店提供）

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