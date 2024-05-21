首度插旗苗栗！藏壽司籌備「頭份運動公園店」　徵才網召募員工中

▲首度插旗苗栗！藏壽司頭份運動公園店籌備中。（圖／藏壽司提供）

記者黃士原／台北報導

苗栗人終於等到藏壽司了！根據該公司最新的人力銀行徵才訊息，目前正在籌備頭份運動公園店，這也是該品牌首度插旗苗栗地區。

2014年12月登台的藏壽司，今年邁向第10年，全台分店已超過50家，除了花東之外，還有苗栗、雲林及南投尚未插旗。不過苗栗人終於等到了，根據該公司最新的人力銀行徵才訊息，目前正在籌備頭份運動公園店，由於已經開始召募員工，相信再過幾個月，想吃藏壽司就不用跑到新竹了。

▲藏壽司高雄楠梓藍田路店今日起試營運。（圖／藏壽司提供）

藏壽司近期最新據點則是楠梓藍田路店，今日開始試營運，5月28日正式開幕，慶祝開出新店，品牌也祭出為期14天9折優惠。該店以土藏屋造型打造千坪用餐空間，提供233個座位，還有可容納超過50部汽機車的停車場，方便客人自行開車或騎車前往。

▲壽司郎台北館前路店進行改裝。（圖／記者黃士原攝）

另外，2018年登台的「壽司郎」是日本第一迴轉壽司品牌，目前已有41家分店，而台灣1號店位於北車商圈的台北館前路店，該分店即將於6月15日開幕滿6年。為了優化硬體設備，昨日起至5月29日暫停營業，進行硬體設備改裝，預計5月30日重新開幕，官方也提到，近期會宣布優惠活動。裝修期間店鋪不營業，業者建議到鄰近分店用餐。

▲壽司郎推出「九州×北海道海味祭」。（圖／壽司郎提供）

壽司郎即日推出「九州×北海道海味祭」，挑選多款來自九州及北海道的新鮮食材，初次亮相的「明太子＆炙燒鱈魚子」，可以一次吃到九州與北海道的兩大名物；「九州產生鯖魚」可品嚐到生鯖魚清爽不膩口的美味；「北海道產岩魚」以鹽漬的方式引出鮮味。九州產丁香魚天婦羅、北海道產白子天婦羅、博多明太子奶油拌麵及長崎名物奶昔冰沙也再度回歸。