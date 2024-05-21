ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

今天立刻揪團訂！　CoCo「大杯珍奶第2杯10元」爽喝1個月

▲▼CoCo珍珠奶茶。（圖／CoCo提供）

▲CoCo珍珠奶茶限時第2杯10元喝。（圖／CoCo提供）

記者蕭筠／台北報導

珍奶控還不喝爆！人氣手搖飲品牌「CoCo」驚喜祭出珍奶優惠了，即日起連1個月爽喝「大杯珍奶第2杯10元」，只要使用指定外送平台即享優惠，今天趕緊揪團訂起來。

CoCo即日起至6月20日限時1個月祭出「大杯珍珠奶茶第2杯10元喝」優惠，只要使用外送平台foodpanda下單，就可直接爽喝10元珍奶，優惠數量有限、售完為止。CoCo珍奶為店內經典人氣飲品之一，香濃奶茶與Q彈珍珠的組合，一年4季喝通通沒問題，小確幸快收下。

▲▼必勝客比薩。（圖／業者提供）

▲必勝客祭出6口味大比薩平日限定199元吃。（圖／業者提供）

喝手搖肯定也要來點罪惡速食！必勝客全門市祭出「外帶單點13吋大比薩199元吃」超殺優惠，優惠口味有夏威夷、雙層美式臘腸、羅勒青蔬、四小福、日式照燒雞、黃金咖哩海鮮共6款，加碼推加40元就能爽吃海陸總動員雙拼、火辣墨西哥肉肉比薩，即日起至5月31日平日限定開跑。

加碼5月25日、5月26日周末限時2天還可享「外帶單點大比薩半價」優惠，優惠口味包括夏威夷、雙層美式臘腸、羅勒青蔬、四小福、日式照燒雞、黃金咖哩海鮮、海陸總動員及火辣墨西哥肉肉。

【你可能也想看】

►快訊／Uber Eats宣布併購foodpanda台灣外送事業
►一次爽嗑腿排、雞腿！　拿坡里「8塊炸雞桶買1送1」限時22天搶
►喝飲料變貴了！　4縣市「50嵐」6／1起漲5元

關鍵字： 美食情報 美食雲 CoCo 必勝客

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

大量白蟻狂飛嚇哭邊荷律　凱蒂應援不忘浮誇趕蟲XD

推薦閱讀

期間限定！雙北4大夜間打卡點全免費

期間限定！雙北4大夜間打卡點全免費

麥當勞超夯「雙層麥香魚」回來了

麥當勞超夯「雙層麥香魚」回來了

CoCo大杯珍奶限時第2杯10元喝

CoCo大杯珍奶限時第2杯10元喝

下班後的癒療歸宿！信義安和站低調酒

下班後的癒療歸宿！信義安和站低調酒

開箱／宜蘭最新地中海風格民宿

開箱／宜蘭最新地中海風格民宿

吉祥物松鴨桑上任「松菸大使」！

吉祥物松鴨桑上任「松菸大使」！

王品頂級鍋物「旬嚐」5/27熄燈

王品頂級鍋物「旬嚐」5/27熄燈

1984年6月壽星吃Buffet享6折

1984年6月壽星吃Buffet享6折

打造共好金牌農村壢西坪社區！

打造共好金牌農村壢西坪社區！

獨／年代旅遊林大鈞又開新旅行社了

獨／年代旅遊林大鈞又開新旅行社了

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

王品頂級鍋物「旬嚐」5/27熄燈

獨／年代旅遊林大鈞又開新旅行社了

全台最大水樂園開了！每人只要500元

「碧潭、大稻埕煙火」9施放日一次看

「跟團半自助」成為新型態玩法！

台南最美餐酒館！曾是皇族外出御泊所

4大飯店「住1晚送1晚」懶人包！

健保卡卡號對中5個0玩樂園只要299元

蘆洲人私藏在地下午茶曝光！

不只繡球花！雙北「3大花海」免費賞

熱門行程

變裝造型廣場舞派對，等你來跳舞！

首場桃園城市變裝嘉年華6/1-6/2在置地廣場開趴，現在報名參加就有機會拿千元大禮包！

最新新聞更多

期間限定！雙北4大夜間打卡點全免費

麥當勞超夯「雙層麥香魚」回來了

CoCo大杯珍奶限時第2杯10元喝

下班後的癒療歸宿！信義安和站低調酒

開箱／宜蘭最新地中海風格民宿

吉祥物松鴨桑上任「松菸大使」！

王品頂級鍋物「旬嚐」5/27熄燈

1984年6月壽星吃Buffet享6折

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366