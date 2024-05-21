今天立刻揪團訂！　CoCo「大杯珍奶第2杯10元」爽喝1個月

▲CoCo珍珠奶茶限時第2杯10元喝。（圖／CoCo提供）

記者蕭筠／台北報導

珍奶控還不喝爆！人氣手搖飲品牌「CoCo」驚喜祭出珍奶優惠了，即日起連1個月爽喝「大杯珍奶第2杯10元」，只要使用指定外送平台即享優惠，今天趕緊揪團訂起來。

CoCo即日起至6月20日限時1個月祭出「大杯珍珠奶茶第2杯10元喝」優惠，只要使用外送平台foodpanda下單，就可直接爽喝10元珍奶，優惠數量有限、售完為止。CoCo珍奶為店內經典人氣飲品之一，香濃奶茶與Q彈珍珠的組合，一年4季喝通通沒問題，小確幸快收下。

▲必勝客祭出6口味大比薩平日限定199元吃。（圖／業者提供）

喝手搖肯定也要來點罪惡速食！必勝客全門市祭出「外帶單點13吋大比薩199元吃」超殺優惠，優惠口味有夏威夷、雙層美式臘腸、羅勒青蔬、四小福、日式照燒雞、黃金咖哩海鮮共6款，加碼推加40元就能爽吃海陸總動員雙拼、火辣墨西哥肉肉比薩，即日起至5月31日平日限定開跑。

加碼5月25日、5月26日周末限時2天還可享「外帶單點大比薩半價」優惠，優惠口味包括夏威夷、雙層美式臘腸、羅勒青蔬、四小福、日式照燒雞、黃金咖哩海鮮、海陸總動員及火辣墨西哥肉肉。