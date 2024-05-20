ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

雙北煙火9日期一次看！300秒花火點亮碧潭　大稻埕這4天施放

▲「2023碧潭水舞」首次施放煙火。（資料照／新北市觀旅局提供）

▲「2023碧潭水舞」首次施放煙火，今年也將施放5場煙火。（資料照／新北市觀旅局提供）

記者彭懷玉／台北報導

2024碧潭水舞邀請「優人神鼓」帶來水舞力與美的開幕式，接著在5月29日、6月5日、6月12日晚間8點，還有三場300秒煙火秀，空中的花火搭配水舞躍動，勢必再掀起一波熱潮。同時，北市夏日盛會「大稻埕夏日節」煙火預計在7月17日、7月24日、7月31日及8月10日升空，喜歡煙火的民眾不妨先筆記。

▲「2023碧潭水舞」首次施放煙火。（資料照／新北市觀旅局提供）

▲碧潭煙火於5月29日、6月5日、6月12日、8月14日及8月21日周三晚間8點登場。（資料照／新北市觀旅局提供）

比照去年大稻埕煙火周三施放，新北市觀旅局預告，碧潭煙火也在5月29日、6月5日、6月12日、8月14日及8月21日周三晚間8點登場，長達300秒煙火以躍動扇形燃放，搭配綠大麗、閃菊及變色花束煙火，並以水舞舞動陪襯，將「空舞」及「水舞」營造出更高層次。

此外，觀旅局指出，碧潭煙火由專業團隊及國內知名煙火大廠研製，採用國際級煙火規格，並遵照煙火作業安全標準施作，具備高規格安全維護及專業性，每一個環節步驟，皆經過慎密的設計與協作，每一秒絢爛的瞬間，都是專業煙火技師們遵守最高安全指示，確保煙火施放順利進行。

▲2023「大稻埕夏日節」煙火。（資料照／翻攝自台北旅遊網）

▲2023「大稻埕夏日節」煙火。（資料照／翻攝自台北旅遊網）

新北市觀旅局局長楊宗珉表示，碧潭煙火在6月12日之後，7月17日、7月24日、7月31日及8月10日輪到北市大稻埕施放煙火，一樣在延平河濱公園3-5號水門間，等到8月14日及8月21日，煙火再度回歸新北新店碧潭，持續為雙北夜空燃放迷人光芒。此外，在碧潭煙火施放前5分鐘至施放期間（19:55-20:05），將實施碧潭吊橋通行管制，避免過度聚集造成安全疑慮。

關鍵字： 台北市旅遊 新北市旅遊 2024碧潭水舞 碧潭煙火 大稻埕情人節 大稻埕煙火秀 2024大稻埕煙火 大稻埕夏日節

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

廟會拍辣腿妹被「媚眼狠瞪」　他瞬間腳軟…網爆：這團都很優

推薦閱讀

富士山限制登山人數　今起開放登記收414元

富士山限制登山人數　今起開放登記收414元

麥當勞新醬「幻の醬」售完！業者證實

麥當勞新醬「幻の醬」售完！業者證實

台南最美餐酒館！曾是皇族外出御泊所

台南最美餐酒館！曾是皇族外出御泊所

必勝客6口味大比薩下殺199元爽吃10天

必勝客6口味大比薩下殺199元爽吃10天

「碧潭、大稻埕煙火」9施放日一次看

「碧潭、大稻埕煙火」9施放日一次看

摩斯新推榛果奶茶、拿鐵！端午禮盒買1送1

摩斯新推榛果奶茶、拿鐵！端午禮盒買1送1

淡水南瓜隧道只到5月底！還有向日葵

淡水南瓜隧道只到5月底！還有向日葵

鼓勵公務員遊花蓮　合歡山松雪樓符合補助資格

鼓勵公務員遊花蓮　合歡山松雪樓符合補助資格

壽司郎台灣首店今起進行改裝

壽司郎台灣首店今起進行改裝

越晚越浪漫！芭達雅洞穴風濱海咖啡廳

越晚越浪漫！芭達雅洞穴風濱海咖啡廳

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

全台最大水樂園開了！每人只要500元

住2飯店每人每晚1417送早餐、下午茶

4大飯店「住1晚送1晚」懶人包！

蘆洲人私藏在地下午茶曝光！

不只繡球花！雙北「3大花海」免費賞

健保卡卡號對中5個0玩樂園只要299元

直擊！北宜公路免費繡球花海現在正美

全台3大飯店「住1晚送1晚」送早餐

「跟團半自助」成為新型態玩法！

「碧潭水舞」今揭幕！煙火秀時間快看

熱門行程

變裝造型廣場舞派對，等你來跳舞！

首場桃園城市變裝嘉年華6/1-6/2在置地廣場開趴，現在報名參加就有機會拿千元大禮包！

最新新聞更多

富士山限制登山人數　今起開放登記收414元

麥當勞新醬「幻の醬」售完！業者證實

台南最美餐酒館！曾是皇族外出御泊所

必勝客6口味大比薩下殺199元爽吃10天

「碧潭、大稻埕煙火」9施放日一次看

摩斯新推榛果奶茶、拿鐵！端午禮盒買1送1

淡水南瓜隧道只到5月底！還有向日葵

鼓勵公務員遊花蓮　合歡山松雪樓符合補助資格

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366