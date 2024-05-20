雙北煙火9日期一次看！300秒花火點亮碧潭　大稻埕這4天施放

▲「2023碧潭水舞」首次施放煙火，今年也將施放5場煙火。（資料照／新北市觀旅局提供）



記者彭懷玉／台北報導

2024碧潭水舞邀請「優人神鼓」帶來水舞力與美的開幕式，接著在5月29日、6月5日、6月12日晚間8點，還有三場300秒煙火秀，空中的花火搭配水舞躍動，勢必再掀起一波熱潮。同時，北市夏日盛會「大稻埕夏日節」煙火預計在7月17日、7月24日、7月31日及8月10日升空，喜歡煙火的民眾不妨先筆記。

▲碧潭煙火於5月29日、6月5日、6月12日、8月14日及8月21日周三晚間8點登場。（資料照／新北市觀旅局提供）



比照去年大稻埕煙火周三施放，新北市觀旅局預告，碧潭煙火也在5月29日、6月5日、6月12日、8月14日及8月21日周三晚間8點登場，長達300秒煙火以躍動扇形燃放，搭配綠大麗、閃菊及變色花束煙火，並以水舞舞動陪襯，將「空舞」及「水舞」營造出更高層次。

此外，觀旅局指出，碧潭煙火由專業團隊及國內知名煙火大廠研製，採用國際級煙火規格，並遵照煙火作業安全標準施作，具備高規格安全維護及專業性，每一個環節步驟，皆經過慎密的設計與協作，每一秒絢爛的瞬間，都是專業煙火技師們遵守最高安全指示，確保煙火施放順利進行。

▲2023「大稻埕夏日節」煙火。（資料照／翻攝自台北旅遊網）



新北市觀旅局局長楊宗珉表示，碧潭煙火在6月12日之後，7月17日、7月24日、7月31日及8月10日輪到北市大稻埕施放煙火，一樣在延平河濱公園3-5號水門間，等到8月14日及8月21日，煙火再度回歸新北新店碧潭，持續為雙北夜空燃放迷人光芒。此外，在碧潭煙火施放前5分鐘至施放期間（19:55-20:05），將實施碧潭吊橋通行管制，避免過度聚集造成安全疑慮。