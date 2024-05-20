星級飯店下殺3折！3300元可住全台12間旅宿　再享免費升等

▲力麗馬告生態園區棲蘭山莊歐式雙人套房。（圖／力麗觀光提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

TTE旅展即將到來，各大飯店搶先推出線上旅展。力麗觀光從即日起至6月5日為止推出線上旅展優惠下殺3折起，聯合住宿券每張3300元，可於全台12處力麗觀光旗下飯店使用，再享期間限定買8送1、買15送2優惠，指定館別更提供免費升等。

▲花蓮力麗華美達安可酒店。



力麗觀光此次推出聯合住宿券，每張3300元，如持有1張住宿券即可入住宜蘭力麗馬告生態園區棲蘭山莊與明池山莊、羅東力麗哲園飯店木棉道．美學商旅、力麗哲園飯店 日潭館／月潭館、花蓮力麗華美達安可酒店、北市久居棧旅店、力麗漫旅恆春峰樹屋／恆春麗昕緹渡假會館等館，除北市久居棧旅店外，上述各館於指定日入住即可享免費升等。

▲宜蘭力麗威斯汀度假酒店豪華客房。

而持3張住宿券，則可入住宜蘭力麗威斯汀度假酒店和日月潭力麗溫德姆溫泉酒店，除了包括早餐，宜蘭力麗威斯汀再加贈「舞日本料理」午餐定食兩客、「知味西餐廳」自助式晚餐兩客；日月潭力麗溫德姆溫泉酒店則加贈雙人下午茶。

▲礁溪長榮酒店線上旅展5月下旬開跑。（圖／業者提供，下同）

礁溪長榮鳳凰酒店線上旅展則從5月21日起開跑，平日住宿券4折起，6月底前憑券訂房入住再享旺假日加價減半；而台中鳳凰酒店則推出平日一泊一食住宿券下殺3.7折。

礁溪長榮酒店此次線上旅展住宿券下殺4折，8388元即可入住高級洋式客房，平日雙人一泊一食則是7388元，票券效期可使用到2024年11月30日為止。

▲長榮鳳凰的桂冠自助餐廳備受民眾喜愛。

長榮鳳凰的桂冠自助餐廳則推出餐券，提供星巴克咖啡無限暢飲與晚餐全鴨宴吃到飽，單人平日早午餐券每張768元；單人平日晚餐券每張998元，兩款餐券皆可享買10送1優惠。

最受歡迎的「湯加餐」一日遊券，本次推出四種組合，包括「SPA+桂冠自助餐早午餐」平日單人券1198元、「SPA+桂冠自助餐平日晚餐」平日單人券1398元；「湯屋+桂冠自助餐平日早午餐」平日雙人券998元，以及「湯屋+桂冠自助餐平日晚餐」平日雙人券3398元。



台中鳳凰酒店則推出平日一泊一食住宿券下殺3.7折優惠，2666元即可入住，另外鳳凰食號平日單人早午餐券原價每張759元，旅展優惠價每張550元，買10張再送1張，平均一張500元。