土耳其絕美粉色鹽湖！有天空之鏡超夢幻　必看穿搭、拍照建議

▲土耳其粉色鹽湖「圖茲湖（Tuz Gölü）」能拍出天空之鏡美照。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／土耳其報導

距離土耳其首都安卡拉約2小時車程的「圖茲湖（Tuz Gölü）」，是土耳其第二大湖泊，因其粉色湖面加上能實際走進湖中，拍出夢幻天空之鏡美景，成為熱門景點。

▲圖茲湖在土耳其語中就是「鹽湖」的意思。（圖／記者蔡玟君攝）

圖茲湖的土耳其語「Tuz」是「鹽」的意思，故名思義圖茲湖即為一座鹽湖，湖水廣達1600平方公里，從這裡出產的鹽佔據土耳其全國出產鹽量的一半。由於湖水中含有特殊藻類，使整座湖面呈現淡粉色，當天氣好時，湖面倒映天空，呈現天空之鏡的夢幻景象，每年吸引大批遊客造訪。

▲▼沿著道路就可以走進湖中。（圖／記者蔡玟君攝）

如今的圖茲湖已規劃成完善的觀光區，穿過販售各式伴手禮的店鋪，沿著道路走向湖畔，從感受踏上白色鹽原特殊觸感，再慢慢走入湖中。近岸邊的湖水水深僅達小腿肚，但仍須撩起裙擺、褲管，當微風吹拂水面，可看到陽光照射下呈現淡粉色彩的鹽原在水面下閃閃發光，由於含鹽量高，當小腿上的水分曬乾，還會殘留一顆顆白色鹽粒。

▲▼豐水期的圖茲湖能拍唯美天空之鏡景色。（圖／記者蔡玟君攝）

不過圖茲湖面積隨著季節變化也有不同，如春夏時為豐水期，更容易拍出天空之鏡美景，冬季湖水面積會縮小，但能捕捉無邊際白色鹽原，又是另一種意境。

▲▼水面下就是鹽原，腿上的水分曬乾後，也會留下一顆顆鹽粒。（圖／記者蔡玟君攝）

若想拍美照，建議可以穿著亮色系服飾，女性建議可穿著短褲或及膝裙，較不容易弄溼衣服，長裙襬則更能拍出延伸感美照，若想穿長洋裝則建議選擇快乾材質；男性則建議可穿著短褲，或好撩起褲管的長褲。同時，也建議來這裡另外準備一雙拖鞋，除了方便走進水中、不用特別脱鞋外，鹽原顆粒較粗，如果赤腳行走會有明顯疼痛感，如果忘記帶，現場也有販售。

▲▼現場提供沖腳區，每人10里拉，且男女分開。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼結束後也可以買利用圖茲湖出產的鹽製成的各種製品帶回家做紀念。（圖／記者蔡玟君攝）

結束拍照後，湖畔設有腳部沖洗區，每人需付10里拉（約新台幣10元），只收現金，記得準備一些錢在身上以便支付。除了體驗在粉色鹽湖拍照，伴手禮區也販售使用圖茲湖出產的鹽製成的浴鹽、手部去角質鹽等，有興趣的也能買回家做紀念。