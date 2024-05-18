ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

土耳其絕美粉色鹽湖！有天空之鏡超夢幻　必看穿搭、拍照建議

▲▼土耳其粉色鹽湖圖茲湖（Tuz Gölü）。（圖／記者蔡玟君攝）

▲土耳其粉色鹽湖「圖茲湖（Tuz Gölü）」能拍出天空之鏡美照。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／土耳其報導

距離土耳其首都安卡拉約2小時車程的「圖茲湖（Tuz Gölü）」，是土耳其第二大湖泊，因其粉色湖面加上能實際走進湖中，拍出夢幻天空之鏡美景，成為熱門景點。

▲▼土耳其粉色鹽湖圖茲湖（Tuz Gölü）。（圖／記者蔡玟君攝）

▲圖茲湖在土耳其語中就是「鹽湖」的意思。（圖／記者蔡玟君攝）

圖茲湖的土耳其語「Tuz」是「鹽」的意思，故名思義圖茲湖即為一座鹽湖，湖水廣達1600平方公里，從這裡出產的鹽佔據土耳其全國出產鹽量的一半。由於湖水中含有特殊藻類，使整座湖面呈現淡粉色，當天氣好時，湖面倒映天空，呈現天空之鏡的夢幻景象，每年吸引大批遊客造訪。

▲▼土耳其粉色鹽湖圖茲湖（Tuz Gölü）。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼沿著道路就可以走進湖中。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼土耳其粉色鹽湖圖茲湖（Tuz Gölü）。（圖／記者蔡玟君攝）

如今的圖茲湖已規劃成完善的觀光區，穿過販售各式伴手禮的店鋪，沿著道路走向湖畔，從感受踏上白色鹽原特殊觸感，再慢慢走入湖中。近岸邊的湖水水深僅達小腿肚，但仍須撩起裙擺、褲管，當微風吹拂水面，可看到陽光照射下呈現淡粉色彩的鹽原在水面下閃閃發光，由於含鹽量高，當小腿上的水分曬乾，還會殘留一顆顆白色鹽粒。

▲▼土耳其粉色鹽湖圖茲湖（Tuz Gölü）。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼豐水期的圖茲湖能拍唯美天空之鏡景色。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼土耳其粉色鹽湖圖茲湖（Tuz Gölü）。（圖／記者蔡玟君攝）

不過圖茲湖面積隨著季節變化也有不同，如春夏時為豐水期，更容易拍出天空之鏡美景，冬季湖水面積會縮小，但能捕捉無邊際白色鹽原，又是另一種意境。

▲▼土耳其粉色鹽湖圖茲湖（Tuz Gölü）。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼水面下就是鹽原，腿上的水分曬乾後，也會留下一顆顆鹽粒。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼土耳其粉色鹽湖圖茲湖（Tuz Gölü）。（圖／記者蔡玟君攝）

若想拍美照，建議可以穿著亮色系服飾，女性建議可穿著短褲或及膝裙，較不容易弄溼衣服，長裙襬則更能拍出延伸感美照，若想穿長洋裝則建議選擇快乾材質；男性則建議可穿著短褲，或好撩起褲管的長褲。同時，也建議來這裡另外準備一雙拖鞋，除了方便走進水中、不用特別脱鞋外，鹽原顆粒較粗，如果赤腳行走會有明顯疼痛感，如果忘記帶，現場也有販售。

▲▼土耳其粉色鹽湖圖茲湖（Tuz Gölü）。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼現場提供沖腳區，每人10里拉，且男女分開。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼土耳其粉色鹽湖圖茲湖（Tuz Gölü）。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼土耳其粉色鹽湖圖茲湖（Tuz Gölü）。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼結束後也可以買利用圖茲湖出產的鹽製成的各種製品帶回家做紀念。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼土耳其粉色鹽湖圖茲湖（Tuz Gölü）。（圖／記者蔡玟君攝）

結束拍照後，湖畔設有腳部沖洗區，每人需付10里拉（約新台幣10元），只收現金，記得準備一些錢在身上以便支付。除了體驗在粉色鹽湖拍照，伴手禮區也販售使用圖茲湖出產的鹽製成的浴鹽、手部去角質鹽等，有興趣的也能買回家做紀念。

關鍵字： 土耳其旅遊 歐洲旅遊 國外特色系列 圖茲湖 鹽湖 天空之鏡 土耳其

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

兩萌童2天沒見面「戲精魂」上身！ 狂奔緊相擁...爸媽笑：是失散多久

推薦閱讀

土耳其必去粉色鹽湖　天空之鏡超美

土耳其必去粉色鹽湖　天空之鏡超美

超商獨家「2款抹茶新冰」任2件0元開吃

超商獨家「2款抹茶新冰」任2件0元開吃

朝聖世界最美星巴克在日本！

朝聖世界最美星巴克在日本！

住2飯店每人每晚1417送早餐、下午茶

住2飯店每人每晚1417送早餐、下午茶

開箱／全新「湖上Villa」民宿！

開箱／全新「湖上Villa」民宿！

北市東門隱藏版餐廳初夏菜單上市

北市東門隱藏版餐廳初夏菜單上市

峴港巴拿山攻略！晨光佛手橋超夢幻

峴港巴拿山攻略！晨光佛手橋超夢幻

開箱「老佛爺」設計的澳門葡國菜餐廳

開箱「老佛爺」設計的澳門葡國菜餐廳

全台最大水樂園開了！每人只要500元

全台最大水樂園開了！每人只要500元

古早味蛋糕鬆軟爆漿巧克力餡超療癒

古早味蛋糕鬆軟爆漿巧克力餡超療癒

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

北台灣最大水樂園要開了！門票1元

4縣市「50嵐」6／1起變貴了！

「碧潭水舞」今揭幕！煙火秀時間快看

全台最大水樂園開了！每人只要500元

祭出5折券、買一送一！王品集團年中慶「25品牌優惠」一次看

紅葉蛋糕第三代推新品牌

Toyz送全台「珍重再見券」這樣領！

宜蘭豪華露營區變身「親子景點」

盤點「嘉義火車站」周邊美食清單！

雅室牛排桃園藝文店5／18開幕

熱門行程

最新新聞更多

土耳其必去粉色鹽湖　天空之鏡超美

超商獨家「2款抹茶新冰」任2件0元開吃

朝聖世界最美星巴克在日本！

住2飯店每人每晚1417送早餐、下午茶

開箱／全新「湖上Villa」民宿！

北市東門隱藏版餐廳初夏菜單上市

峴港巴拿山攻略！晨光佛手橋超夢幻

開箱「老佛爺」設計的澳門葡國菜餐廳

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366