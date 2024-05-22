燈籠搖曳九份紅　紅繩祈福心願成

▲五番坑公園的《福搖直上》，象徵事業如意的美好祝願。

圖、文／新北市政府觀光旅遊局提供

展現九份經典璀璨風華的「2024九份紅燈籠祭」隆重登場！活動自5月24日（五）起至6月23日（日）於九份老街及其周邊景點盛大舉行，將於五番坑公園、金山岩及豎崎路小公園等景點打造大型紅燈籠打卡裝置以及豎崎路及輕便路周邊營造璀璨光環境，更分別於5月24日及31日舉辦2場主軸活動「提燈夜遊祈福行程」及「夜遊雞籠山遊程」。此外，活動也特別邀請金馬影后陳淑芳女士擔任活動代言人拍攝宣傳影片，帶領大家沉浸於九份採金時期的繁盛風光及濃厚人文風情，一起探索這座古老礦山小鎮的迷人魅力。

▲民眾可領取祈福卡至各裝置綁上祈福卡與心願結緣。

「2024九份紅燈籠祭」活動設置多處紅燈籠主題打卡裝置，皆呈現不同寓意，包含位於五番坑公園的《福搖直上》，象徵事業如意的美好祝願、金山岩的《愛情發光ing》，寓意愛情美滿的願景以及豎崎路小公園的《九份夜霓虹》，祈求源源不絕的財運。而豎崎路及輕便路周邊也特別營造璀璨光環境，裝置及周邊於活動期間每晚17時30分到21時亮燈，歡迎大家一起來九份賞燈，欣賞黃金山城之美。除了拍照留念外，民眾還可以到瑞芳風采館領取祈福卡和紅繩，寫下願望後懸掛在紅燈籠裝置區，與心願結緣。此外，裝置周圍另設有集章區，民眾可到瑞芳風采館領取集章卡，依照提燈路線集滿5個特色印章後，回到領取處並出示完成證明，即可參加小提燈抽獎，每日限量10個，抽完為止。

▲金山岩的《愛情發光ing》，寓意愛情美滿的願景。

「2024九份紅燈籠祭」於5月24日進行點燈儀式及主軸活動「提燈夜遊祈福行程」，自昇平戲院沿著輕便路至五番坑公園及金山岩等裝置景點，欣賞璀璨紅燈籠海，當日於九份昇平戲院前廣場更有小提燈免費發送活動，第一波發送時間為18時，第二波為18時30分，每波限量100個，當日民眾如跟著儀式完成提燈夜遊祈福行程加碼獲得九份阿柑姨芋圓兌換券一張！

▲豎崎路小公園的《九份夜霓虹》，寓意祈求源源不絕的財運。

今年更推出5月31日限定的「夜遊雞籠山遊程」主軸遊程活動，體驗夜晚間提著充滿氛圍的紅燈籠，登雞籠山山頂，從高處俯瞰九份夜景，夜拍黃金山城絕美景色！另外於每週六、日晚間也有由在地嚮導引領的「提燈夜遊」遊程，民眾可至ACCUPASS活動通搜尋關鍵字「2024九份紅燈籠祭」報名遊程，共計有10個場次，每位民眾收費250元，而參加的民眾將獲得豐富的禮物，包含小提燈、祈福卡及明信片等活動紀念品，讓大家一起穿越時空回到舊時歲月，感受九份彎曲小巷間的獨特魅力！而6月1日起每週六、日於瑞芳風采館下午4時還會舉辦免費燈籠彩繪手作體驗，採現場報名，名額每場限定15位。

▲豎崎路及輕便路周邊特別營造璀璨光環境，歡迎大家一起來九份賞燈。

活動期間也和在地商家及民宿業者合作推廣體驗優惠，像是古裝體驗，民眾至瑞芳風采館領取獲得兌換券並向合作店家預約租借古裝，可享有單次消費加送一小時體驗時間或最高享3人以上85折優惠折扣，上傳打卡照片還能兌換限定明信片！住宿方面，民眾只要透過電話向合作民宿訂房，並說出「我要參加九份紅燈籠祭」通關密語，即可享受民宿官網公告價九五折優惠（6月8日至6月10日之端午節連假不適用），讓大家住宿玩樂皆滿足，更多「2024九份紅燈籠祭」活動相關訊息，請上新北市觀光旅遊網或加入新北旅客Facebook粉絲專頁查詢。