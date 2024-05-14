「2024九份紅燈籠祭」5／24登場！3打卡點快筆記　開幕式贈小提燈

▲「2024九份紅燈籠祭」將於5月24日為期一個月登場。（圖／新北市觀旅局提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

華燈初上，燈籠點亮、九份進入一天最美時刻！「2024九份紅燈籠祭」將於5月24日為期一個月登場，今年在九份老街、五番坑公園、金山岩、豎崎路小公園等地設置燈飾，至6月23日期間每晚5點半至9點亮燈。同時，5月24日開幕式舉辦「提燈夜遊祈福行程」，民眾可免費領取小提燈。

▲九份阿妹茶樓。（圖／記者彭懷玉攝）



第二屆「2024九份紅燈籠祭」將於5月24日開跑，豎崎路及輕便路周邊設置4處紅燈籠主題裝置，營造璀璨光環境，包含位於五番坑公園的《福搖直上》，象徵事業如意的美好祝願、金山岩的《愛情發光ing》，寓意愛情美滿的願景以及豎崎路小公園的《九份夜霓虹》，祈求源源不絕的財運。

▲▼五番坑公園的《福搖直上》，象徵事業如意的美好祝願；金山岩的《愛情發光ing》。（圖／新北市觀旅局提供，下同）



同時，豎崎路及輕便路周邊也營造璀璨光環境，將於活動期間每晚5點半至9點亮燈，近距離感受黃金山城之魅力。此外，民眾還可以到瑞芳風采館領取祈福卡和紅繩，寫下願望後懸掛在紅燈籠裝置區，與心願結緣。另也設有集章區，依照提燈路線集滿5個特色印章後，回到風采館領取處並出示完成證明，即可參加小提燈抽獎，每日限量10個，抽完為止。

▲民眾還可以到瑞芳風采館領取祈福卡和紅繩，寫下願望後懸掛在紅燈籠裝置區，與心願結緣。



「2024九份紅燈籠祭」將於5月24日進行點燈儀式及「提燈夜遊祈福行程」，當日於九份昇平戲院前廣場更有小提燈免費發送活動，第一波發送時間為晚間6點，第二波為6點30分，每波限量100個，當日民眾如跟著儀式完成提燈夜遊祈福，再加碼獲得九份阿柑姨芋圓兌換券一張。今年更推出5月31日限定的「夜遊雞籠山遊程」主軸遊程活動，邀民眾登雞籠山山頂，從高處俯瞰九份夜景，夜拍黃金山城的絕美景致。

▲「2024九份紅燈籠祭」也特別邀請金馬影后陳淑芳擔任活動代言人，並拍攝宣傳影片。



此外，活動也特別邀請金馬影后陳淑芳擔任活動代言人，並拍攝宣傳影片，帶領大家沉浸於九份採金時期的繁盛風光及濃厚人文風情，一起探索這座古老礦山小鎮的迷人風光。不過需提醒大家，5月24日當天水金九地區下午4點至晚間8點將進行彈性交通管制，請開車民眾多留意。