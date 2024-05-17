▲韓國最新迎仕柏度假城Inspire。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

韓國最新旅遊目的地「迎仕柏度假城Inspire」於近日在仁川正式開幕！以一站式娛樂為概念，園區內有3棟五星級酒店，距離仁川國際機場也只要15分鐘車程，還有購物、多元化餐飲與多功能演出館，成為仁川最受矚目的新去處。

▲輝映樓輝映套房。

▲海洋樓豪華雙床房。

迎仕柏度假城佔地面積約64個足球場大，園區內3間五星級酒店共提供1275間客房，從豪華客房到奢華別墅套房一應俱全，並分別配有大廳酒吧、高級水療中心、健身中心和室內游泳池，並營造寧靜奢華的度假氛圍。

▲園區內必去打卡景點「極光道」。

▲多功能穹頂的室內型樂園「Splash水上樂園」。

娛樂設施方面也一應俱全，包括全年開放、有多功能穹頂的室內型樂園「Splash水上樂園」，代表景點「極光道」則是喜歡拍照打卡的人絕對不能錯過的去處，長達50米、高25米的巨幅LED打造沉浸超現實場景效果。

▲多元化餐飲設施。

集結國內外品牌與潮流時尚的購物區域，加上有多國料理餐飲服務，亮點包括麥可喬丹牛排餐廳歐亞首店、MJ23體育酒吧，以及可容納1000人的綠洲美食村，還有韓國最大海外客專用的博弈設施，讓不同客群在這裡都能找到樂趣。

▲迎仕柏度假城Inspire約64個足球場大。

除以上設施外，迎仕柏還將在今年第二季度開放韓國最大的沉浸式數位展覽廳Le Space，同時推出可容納3萬名遊客的戶外公園，度假城也提供多語種服務，並設有從機場和首爾到度假區的穿梭巴士，確保交通便利。

▲最新開幕的首爾板橋希爾頓逸林酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

若想住靠近首爾市區，「首爾板橋希爾頓逸林酒店（DoubleTree by Hilton Seoul Pangyo Hotel ）」於去年4月開幕，是韓國第一間希爾頓逸林（Double Tree by Hilton）品牌飯店，有板橋地區最高空中酒吧，房內能270度看風景，想去江南逛街，搭車20分鐘就能抵達。

▲首爾板橋希爾頓逸林酒店兩棟建築分為一般酒店與公寓式酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲check in大廳。（圖／記者蔡玟君攝）

首爾板橋希爾頓逸林酒店位於京畿道南部的板橋地區，鄰近新盆唐線板橋站。板橋地區是首爾近郊的科技園區重鎮，加上近年越來越多人從市區移居到此，帶動生活機能，加上疫後出現新興旅遊型態「Bleisure」，意即結合商務與休閒旅行模式，因此品牌鎖定商務人士與有中長期住宿需求的客群，提供一般酒店與公寓式酒店服務。

▲▼一般酒店客房，部分房型還擁有270度窗景。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼公寓式酒店客房內則增加電磁爐、洗衣機、微波爐等設備。（圖／記者蔡玟君攝）

首爾板橋希爾頓逸林酒店依據屬性分為兩棟相連建築設計，一般酒店共有432間客房、7種房型。所有旅客入住時，服務人員隨房卡會遞上熱呼呼餅乾；客房內設有走入式衣櫃、大面落地窗俯瞰城市風景，位於邊間的豪華客房更擁有270度窗景。公寓式酒店則有170間客房、6種房型，所有客房都備有洗衣機、電磁爐，並為入住的房客貼心提供各種所需廚具。

▲▼頂樓的Nyx空中酒吧能欣賞板橋地區天際線。（圖／記者蔡玟君攝）

位於酒店21樓的空中酒吧Nyx，是板橋地區最高空中酒吧，能邊用餐邊欣賞城市天際線，天氣好時甚至能看到樂天世界塔；白天提供午餐、下午茶選擇，入夜後，還有DJ進駐，炒熱現場氣氛，酒店也表示，Nyx空間特別在其中一側設計戶外平台，天氣好時能讓旅客有機會在室外喝酒邊欣賞夜景。