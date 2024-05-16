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住捷絲旅「萬元家庭房」1人850元起！520優惠只賣5天　高鐵享7折

▲捷絲旅台北三重館行政客房,捷絲旅台北三重館大廳,捷絲旅台北三重館外觀。（圖／業者提供）

▲捷絲旅台北三重館將於5月20日至5月24日推出「快閃我愛你」限時優惠，房價一萬元的家庭客房，不含早餐最低每人每晚850元起。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／台北報導

趁5天便宜搶起來！捷絲旅台北三重館將於5月20日至5月24日推出「快閃我愛你」限時優惠，房價一萬元的家庭客房，不含早餐最低每人每晚850元起，6月底前皆可入住。官網訂房加購6月底前的高鐵車票，一律享7折起，以雙人往返左營-台北為例，來回最高可省下1,800元起。

▲捷絲旅台北三重館行政客房,捷絲旅台北三重館大廳,捷絲旅台北三重館外觀。（圖／業者提供）

▲捷絲旅台北三重館行政客房。（圖／業者提供）

晶華國際酒店集團旗下「捷絲旅台北三重館」位於三重區三和路，緊鄰三和國中捷運站2號出口，在Google上有4.7顆星，飯店設計規畫充滿紐約工業風，95間客房的平均坪數為7到9坪，全館皆為獨立空調、客房隔間牆密實，並擁有大片對外落地窗，浴室則採用乾濕分離設計。

▲捷絲旅台北三重館行政客房,捷絲旅台北三重館大廳,捷絲旅台北三重館外觀。（圖／業者提供）

▲晶華國際酒店集團旗下「捷絲旅台北三重館」緊鄰三和國中捷運站2號出口。（圖／業者提供）

另外，飯店特別規劃Extended Stay（延伸住宿）房型，加大房間的坪數、更增設精簡的餐廚設備及浴缸，打造家一般的舒適感。 

▲捷絲旅台北三重館行政客房,捷絲旅台北三重館大廳,捷絲旅台北三重館外觀。（圖／業者提供）

▲位於飯店一樓的「Just Café 捷食藝」餐廳，每日推出1至2道主廚推薦及地方特色美食。（圖／業者提供）
位於飯店一樓的「Just Café 捷食藝」餐廳，每日推出1至2道主廚推薦及地方特色美食，菜色嚴選來自台灣各地的新鮮食材，包括新鮮當令的沙拉吧、台式古早味料理，以及眾多融匯中西料理概念的新創菜色，輕鬆享受一趟愜意的Staycation。

▲台北萬豪INGE`S Bar & Grill。（圖／台北萬豪酒店提供）

▲台北萬豪20樓高空酒吧INGE’S Bar&Grill。（圖／台北萬豪酒店提供）

而位於北市大直區的台北萬豪酒店也跟上520熱潮，將於5月20日推出一日快閃優惠。活動期間至Garden Kitchen享用自助美饌，凡身分證字號中中5、2、0三碼，加贈精緻主餐乙份，可任選海港綜合海鮮盤或14天熟成櫻桃鴨胸等主餐。或也能至20樓高空酒吧INGE’S Bar&Grill安排一場浪漫晚餐，當日用餐穿著粉色系衣物或飾品並點套餐，即贈精選調酒乙杯（價值550元）。

關鍵字： 新北市旅遊 星級旅宿 捷絲旅台北三重館 520優惠 台北萬豪酒店 住房優惠

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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