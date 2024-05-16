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身分證對中「520」3碼　台北萬豪Buffet送海鮮盤或熟成鴨胸

▲點主餐送生蠔及北海道干貝　台北萬豪Garden Kitchen回歸。（圖／台北萬豪提供）

▲身分證字號對中「5、2、0」3碼，Garden Kitchen點用自助吧送主餐3選1。（圖／台北萬豪提供）

記者黃士原／台北報導

5月20日因諧音「我愛你」，而有網路情人節之稱。台北萬豪酒店Garden Kitchen這天推出一日快閃優惠，只要身分證字號對中「5、2、0」3碼，點用1280元的自助吧就送精緻主餐（3款任選1款）。

台北萬豪酒店Garden Kitchen在5月20日推出限定優惠，只要身分證字號全對中「5、2、0」3碼，點用1280元的自助吧就送精緻主餐1份，可在漁港綜合海鮮盤、14天熟成櫻桃鴨胸、新蔬食漢堡排之中任選1款。如果沒對中也沒關係，5月20日到高空酒吧INGE’S Bar&Grill點用套餐，只要穿著粉色系衣物或飾品，飯店就送精選調酒1杯。

▲在Garden Kitchen點用任一款自選主餐，就能免費享用自取餐檯餐點。（圖／台北萬豪提供）

Garden Kitchen是台北萬豪酒店半自助餐廳（Semi-Buffet），點用主餐即可免費享用自助餐檯上的各式美食，主餐從春雞、鴨胸、豬排、牛排到龍蝦都有，價格1580元起至7250元。如果不想吃主菜，也可以僅享用餐檯上的各式料理，餐價1280元。

Garden Kitchen自取餐檯共有5大區域，包括吃得到鮮美海味的極鮮海物Bar、精緻可口的精湛冷盤區、熱熱吃最過癮的熱享美饌區、清爽可口的繽紛鮮蔬沙拉區，以及夢幻甜點檯等。

▲兩餐299元優惠連推14天。（圖／兩餐提供）

另外，主打一鍋多吃的韓式年糕火鍋吃到飽「兩餐」慶祝登台8周年，5月18日起推出14天快閃優惠，只要身分證字號有「8」，全桌享基本方案特價299元（原價349元），肉肉吃到飽方案399元。

來自韓國的年糕火鍋吃到飽「兩餐」，可享有兩種不同風格主食餐點，第一餐加入原味、紫米、艾草等各種韓式年糕及鮮蔬食材烹煮的火鍋，自助吧上的魚板、韓式炸雞、韓式炸冬粉和新鮮蔬食等，都是無限量供應。
 

關鍵字： 美食雲 台北萬豪 Garden Kitchen 半自助餐 Semi-Buffet 美食優惠

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