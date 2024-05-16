暑假出國全線皆漲！日本較去年同期少3至5000元　參考價一次看

▲品保協會今（16日）公布2024「第三季各線旅行團參考價」，因7/1-9/30適逢暑假，東北亞買氣依然旺。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者彭懷玉／台北報導

品保協會今（16日）公布2024「第三季各線旅行團參考價」，因7/1-9/30適逢暑假，東北亞買氣依然旺、泰國剛宣布免簽延至11/11，持續為東南亞旅遊加溫，而北美紐澳機位供給比去年暑假增加，今年五大洲各區普遍來說都漲價，但國人最愛的日本，團費比去年同期降10%，約可省下3-5000元。

▲泰國普吉島夢幻嘉年華樂園。（圖／燦星旅遊提供）



馬新泰菲印旅遊委員賴澄宇表示，泰國政府宣布延長半年免簽證費，使泰國買氣大幅提升，另外，業者聯合包機普吉島，其中泰獅航班班客滿，部分業者也針對暑假親子行程加碼做小孩優惠，如小孩不佔床優惠、最高大人團費再扣8千等。

▲品保協會今（16日）公布2024「第三季各線旅行團參考價」，最大亮點是泰國政府宣布延長半年免簽證費，使泰國買氣大幅提升。（圖／品保協會提供）



▲日本航班、航點增加，機票價格比去年低，因此比去年同期的團費約降10%，加上匯率持續維持0.21左右，整體來說，第三季團費少3-5000元。（圖／路透）



負責東北亞日本線的委員廖培沅表示，日本今年暑假買氣又比去年同期更旺，因日本航班、航點增加，機票價格比去年低，因此比去年同期的團費約降10%，加上匯率持續維持0.21左右，整體來說，第三季團費少3-5000元，民眾不妨趁便宜多到日本旅遊。不過，疫後旅遊條件變卦，若要取消飯店，會收取消費，金額多寡取決於多久前取消。再來，日本巴士嚴格限制每天行車時間，最多只能11小時，跟團的景點會較鬆散，無法排滿。

▲日本2024「第三季各線旅行團參考價」。（圖／品保協會提供）

東北亞（韓國）委員林岳雨表示，暑假以濟州島及親子團詢問度最高，需求量穩定，而9月員旅招待團以釜山居多，首爾居次。旅遊市場趨勢已逐漸改變，團體旅遊以不安排人蔘及保肝購物店的型態為主，以及韓國觀光公社推廣的優秀商品增加，團費價格落在2.5-3.1萬元。

▲中華航空線上旅展台北-西雅圖含稅來回不到3萬元。（圖／華航提供）



美洲委員李英明表示，美加通膨到一定階段後，暑假漲幅不超過10%，加上有達美航空、華航及星宇航空增飛西雅圖，將會重新帶動美加旅遊市場，而7月起是各國家公園最好的觀賞季節，特別是9月份加拿大東岸的賞楓季，雖面臨高團費仍擁有高人氣，建議旅客提早計畫。

▲▼美洲、歐洲「第三季各線旅行團參考價」。（圖／品保協會提供）



歐洲委員陳榮信坦言，歐洲部分尚未恢復到2019年盛況，今年和去年同期相比，漲幅約3-5000元不等，礙於歐洲車輛、司機不足、旅館旺季會較貴，但6-9月歐洲有許多盛事迎賓，包含7/26-8/11巴黎奧運、8/28-9/8夏季帕拉林匹克運動會皆在法國舉行，以及6/14-7/14德國歐洲足球錦標賽，致使7月至9月間法國地區受賽事影響，團體成本高漲，建議旅客等奧運結束後（9月中下旬）再前往法國旅遊。

▲品保協會今公布2024第3季合理團費。（圖／記者彭懷玉攝）



第三季歐洲市場雖受賽事影響，但奧運周邊國家因此受惠，如瑞士團、東歐團及義大利多洛米蒂等，也因夏天歐洲仍動轍攝氏30度，不妨改走北歐、挪威等國，加上9月中旬卡中秋假期，買氣仍然旺盛。與去年7-9月比，因機票調漲、飯店、車資，漲幅約10%。

國內旅遊部分，國民旅遊委員沈雅卿表示，扣除連假，7-8月是一年中最貴時節，又以親子旅遊、上山避暑、觀星、金針花等行程最具人氣，離島部分房價持平，主要卡在旺季需搶房、機位。

▲小琉球沙灘夕陽。（圖／記者彭懷玉攝）



沈雅卿說，小琉球從去年就一直旺到今年，因403地震旅客旅客移到小琉球，且2013年開始小琉球居民自動發起3浬內禁用刺網捕魚、綠蠵龜就漸漸回來，導致暑假期間團費較4-6月漲幅約10%-12%。墾丁四星級飯店平日漲幅20%-30%、五星級飯店漲幅40%-50%。礁溪溫泉飯店屬親子型，四星級飯店漲幅約5-6%、住宿五星級飯店漲幅約10%-15%。

今年適逢台南建城400年，加上英國國家藝廊200年來首次來台，沈雅卿說，門票甚至比張學友演唱會還要一票難求，建議旅客提早預訂行程和房間。

▲蘇花公路崇德段落石。（圖／記者宋良義攝）



沈雅卿透露，原本花東暑假期間團費漲幅約10%-15%，但因403地震的關係，目前情況不明，但花東縱谷、海岸線依舊美麗，預計5月份蘇花公路大客車通車、太魯閣晶英酒店7/1恢復營運，民眾可趁觀光署補助方案，觀光同時也能齊力協助花蓮觀光振興。