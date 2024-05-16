台北國際觀光博覽會　５／３１～６／３世貿一館登場

圖、文 / 上聯國際展覽提供

▲2024第18屆台北國際觀光博覽會將於5月31日至6月3日，台北世貿一館榮耀登場。

上半年全台最大TTE台北國際觀光博覽會5/31~6/3世貿登場

海內外250家業者、規模近800格展位、預估30萬人潮開創億萬商機

「2024第18屆台北國際觀光博覽會」為全台具備高度產業指標性、專業性、消費型旅展，由台北市旅行商業同業公會、上聯國際展覽有限公司共同主辦，展期自5/31(五)~6/3(一)為期四天，於台北世貿一館盛大開展！此次集結250家海內外廠商，展位規模近800格，包含12國海外單位、4大航空公司、及中央部會與全台15縣市政府、50家旅行社和國內知名飯店、國旅業者一同共襄盛舉。海外單位包含：韓國觀光公社、JNTO日本觀光局、香港旅遊局、菲律賓觀光部、馬來西亞觀光局、非洲駐華經貿聯合辦事處、泰國觀光局台北辦事處、帛琉觀光局、馬里亞納觀光局、關島台灣辦事處…等。航空公司包含：中華航空、長榮航空、國泰航空、台灣虎航，旅行社包含：可樂旅遊、五福、雙向、台鋼燦星、長汎、永信、喜鴻、鳳凰、喬瑞、易飛網、東南、尊榮、世邦、展笙、天海、名生、大榮、吉帝、永勁、鴻大、慶澤、旅遊家…等，中央與全台縣市政府(依展區規模排序)為：臺北市政府、基隆市政府、花蓮縣政府、屏東縣政府、南投縣政府、台中市政府、桃園市政府、新北市政府、雲林縣政府、東部海岸國家風景區、馬祖風管處、茂林國家風景區、阿里山國家風景區…等，國內飯店為：台北君悅酒店、台北遠東香格里拉、台中林酒店、台東鹿鳴溫泉酒店、大板根森林溫泉酒店、華山觀止-虫二行館、中冠礁溪大飯店、葛瑪蘭飯店集團等。



隨著全球旅遊業蓬勃發展，根據交通部觀光署出境市場分析數據指出，2023年國人出境旅客總數為1,179萬5,800人次，相比2022年下半年累積的148萬人次，成長率高達695%；若是與疫情前2019年1,710萬1,300人次相比，恢復率約達7成，據統計2023年國人出境目的地排名前五名，依序為第一名：日本422.5萬人次、第二名：中國大陸176.1萬人次、第三名：韓國95.4萬人次、第四名：越南85.3萬人次、第五名：泰國77.7萬人次。



單月48.44萬國人赴日 迎來日幣匯率新低點 即刻出遊超划算

2024年台灣市場在日本各航線逐漸恢復，除了桃園出發之外，台北松山、台中及高雄出發的航班也增加不少，再加上飛往日本二、三線城市的包機，以及數量不斷增長的郵輪航次，3月份入境日本的台灣旅客人數來到48.44萬人次，較去年飆升73.7%，比2019年成長20.4%，充分反映台灣人熱愛日本旅遊的現況。



日本始終榮登國人出國旅遊排行榜冠軍，除了日本交通便利之外，同時也擁有傳統日式文化，以及許多著名景點，還有飲食習慣也與台灣相似，除此之外，日本還有大小朋友喜愛的迪士尼樂園、大阪環球影城，隨著日幣匯率迎來新低點，赴日旅遊就趁現在！

▲為體現TTE展覽多元性，現場舉辦「旅遊講堂」、「JNTO日本琉球國 祭太鼓表演」、「有獎徵答」、「趣味互動挑戰賽」等精彩活動。



出國熱潮夯到爆！業者推琳琅滿目旅遊行程 滿足民眾旅遊魂

隨著端午連假、暑假旺季即將到來，業者主打親子旅遊、海島度假、節慶&賽事主題活動、郵輪體驗、小資輕旅行、國內澎湖花火節...等行程，加上日本匯率低點、韓流炫風來襲、泰國免簽再延長、法國年度奧運盛事…等旅遊催化劑，易飛網推出「日本九州輕旅行」買一送一、可樂旅遊推出「小資韓國輕旅行」。台鋼燦星旅行社推出「五星普吉島浮潛GO」。長汎旅行社推出「魅力歐洲荷比法8日」，東南旅行社推出「歌詩達郵輪暑假親子遊」、台灣虎航推出線上旅展全航線單程999元起，以及官網同步開賣日本秋田、花卷、仙台單程機票2,399元(未稅)」…等優惠好康，滿足民眾旅遊魂，即刻暢遊全世界。



小資旅遊一口價7,900元起 輕旅行出遊無負擔

針對預算有限又想要出國放鬆的小資族群，可樂旅遊推出「韓國清州海景五日」團費萬元有找，燦星旅遊祭出「超值五星普吉島」優惠一口價，易飛網推出「韓國釜邱雙城四日」、「九州逍遙五日」團費2萬元有找，旅展現場業者推出優惠方案，為民眾省荷包，勢必帶來一波強烈買氣。



東南亞渡假勝地 泰國、越南富國島 關鍵字搜尋度躍升

泰國政府在2023年11月中旬宣布開放台灣人持有效護照與回程機票，即可免簽進入泰國觀光旅遊，最長可停留30日，台灣旅客喜歡泰國的程度不在話下，大多集中在曼谷、清邁等直飛航點進行城市旅遊，另外業者嗅到海島商機，台鋼燦星旅遊與台灣虎航攜手合作一年「桃園-普吉島」直飛航班獨家包機，每週三、週六對飛，為泰國海島假期愛好者，帶來更便捷的旅遊方式。



越南富國島為越南第一大島，面積僅約兩個台北市大小，整座島嶼被潔白沙灘與蔚藍海水環繞，近來被世界旅人譽為越南馬爾地夫，島上消費平實，最常被其他高消費的熱門海島如峇里島比較，富國島自1/7宣布提供國際旅客免簽證優惠，加上各家航空公司推出直航航班，以及生活消費物價低廉、免簽證、航班直飛...等優勢，富國島近年成為國人熱門度假首選勝地之一。



長榮航空 巨型波音787夢幻客機登場 精選航線最低72折起 好禮獎不完

長榮航空在「台北國際觀光博覽會」現場主打波音787夢幻客機，打造高達3公尺巨型787發動機模型、模擬機翼及航行燈，搭配3D投影及聲光效果讓民眾近距離感受發動機的震撼，另外精選航線推出超殺票價包含：桃園-清邁來回最低8,170元起(未稅)、桃園-北海道來回最低15,555元起(未稅)；歐美航線包含：桃園-巴黎來回最低25,200元起(未稅)、桃園-西雅圖來回最低28,571元起(含稅)，此外民眾於旅展現場出示長榮航空LINE官方帳號好友，可以獲得長榮航空機票優惠專案活動代碼，搭配線上旅展期間購票，有機會再享最高2%折扣，還能參加現場互動遊戲拿好禮。

▲2024 TTE台北國際觀光博覽會今年迎來第18個年頭，每年逛展人潮絡繹不絕。



夢幻豪禮送給您！大會滿額加碼送【暢遊英國機加酒自由行】

歡慶「2024第18屆台北國際觀光博覽會」迎來第18個年頭，主辦單位舉辦多重好禮活動，包含：1.每日早鳥200位民眾預先至官網預約索票，並於現場排隊入場即可獲得皮革護照套及行李吊牌，2.旅展開展前至官網預約索票，並於展覽期間上午11:30前完成入場核銷，即可享有「日本大阪環球影城門票」限量抽獎活動資格，每日現場抽出三位幸運兒，並公告於台北國際觀光博覽會粉絲專頁。3.首創消費低門檻，民眾於展場當日消費滿5,000元，即可憑收據或信用卡簽單至【大會贈品處】兌換摸彩券乙張，每消費增加10,000元即可再兌換摸彩券乙張，依此類推，每人每日最多六張，眾多好禮獎項包含：東北亞、東南亞不限航點來回機票、加拿大極光之旅、人氣飯店住宿券、萬國通路行李箱…等好禮，最大獎是英國機加酒豪華之旅，價值高達10萬元！



隨著國人展開報復性旅遊熱潮，觀光業者看好此波旅遊商機，紛紛推出各種五花八門展場優惠、特惠促銷團、機票指定航點999元起…等活動，主辦單位亦預估為期四天入場民眾人潮將突破30萬人次，樂見觀光產業重返榮耀，並開創新一波億萬旅遊商機！

2024第18屆台北國際觀光博覽會

展覽地點：台北世貿一館 (台北市信義區信義路五段5號)

展覽時間：5/31(五)~6/3(一) 10:00~18:00

主辦單位：台北市旅行商業同業公會、上聯國際展覽有限公司



