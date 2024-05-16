3大飯店「住1晚送1晚」！免費爽吃早餐　暢玩自由落體、高空漫步

▲墾丁凱撒大飯店、台南趣淘漫旅與台東趣淘漫旅攜手推出「住一館送一館」優惠，圖為墾丁凱撒大飯店戶外泳池。（圖／業者提供，以下皆同）



記者周姈姈／綜合報導

夏日最適合出門玩，墾丁、台南、台東就有3間飯店共同推出「住一館送一館」超殺住宿優惠，活動期間只要預訂這3間飯店指定住房專案，入住即可獲得1張指定館別主題客房住宿券，且不需連續住宿，讓旅人更方便安排渡假時間，還可享免費吃早餐、暢玩超好玩冒險活動等好康。

凱撒飯店連鎖旗下3館墾丁凱撒大飯店、台南趣淘漫旅及台東趣淘漫旅聯手推出「住一館送一館」優惠，即日起至6月28日，第一晚預訂指定專案入住後，依專案內容可獲得1張指定館別主題客房住宿券，不需連續住宿，加上長達半年的票券效期，讓民眾可自由安排墾丁、台南或台東之旅，彈性又便利。

南台灣渡假首選墾丁凱撒大飯店，平日雙人入住景觀客房一泊二食每晚8800元起，專案包含迎賓點心、迎賓飲料及休閒中心DIY活動或季節精選行程體驗1次，專案加贈1張台南趣淘漫旅或台東趣淘漫旅平日雙人一泊一食住宿券，以超划算的住宿價格，就能一次感受不同城市風貌。

▲台南趣淘漫旅贈送6項冒險活動體驗，包含自由落體、高空漫步等。



全台首創冒險主題飯店台南趣淘漫旅，平日雙人入住三天兩夜每晚3900元起，除享住宿二大床豪華景觀客房及台南特色自助早餐外，專案另贈六項冒險活動體驗（活動包括自由落體、攀登競技、翱翔漫旅、高空漫步、光束任務及全館解謎）與台東趣淘漫旅探索客房一泊一食住宿券1張；另有三天兩夜逗陣套房可選，25坪寬敞舒適的住宿空間，平日雙人入住三天兩夜每晚也只要6900元起，入住則贈送墾丁凱撒景觀客房一泊一食住宿券1張。

▲入住台東趣淘漫旅趣淘套房三天兩夜平日每晚5800元起，130度的寬闊視野飽覽絕佳台東美景。



而距離台東火車站步行不到3分鐘的台東趣淘漫旅，則推出平日入住逗陣客房(2中床)三天兩夜每晚5300元起、趣淘套房三天兩夜每晚5800元起優惠，依預訂專案另贈1張墾丁凱撒或台南趣淘漫旅平日一泊一食住宿券；入住台東趣淘搭配飯店預約租車服務，租車、還車皆可在飯店櫃台一站式完成，輕鬆即可探索東台灣之美。

而5月為報稅季，想必繳稅後荷包一定大失血，嘉義「天成文旅-繪日之丘」即日起至6月30日推出「報稅季平日1泊2食」住宿優惠，可在5月19日至6月30日期間之周日至周四入住，可享經濟客房2200元起、親子溫馨溜滑梯四人房5500元起，等於最低每人只要1100元，即可入住1晚以及免費爽吃早餐、宵夜以及50多種古早味零食，詳細資訊可看《爽吃早餐、宵夜！「每人只要1100元」住飯店 還有50種零食免費吃》。

▲5月報稅季，嘉義最美飯店「天成文旅-繪日之丘」特別推出平日1泊2食優惠。（圖／天成文旅-繪日之丘提供）

