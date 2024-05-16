「竹子湖繡球花季」明開跑！花況、造景搶先看　周末有免費導覽

▲財福海芋田今（16日）花況。（圖／財福海芋田提供）



記者彭懷玉／綜合報導

陽明山「竹子湖繡球花季」將從明（17日）起正式開跑，一路至6月23日為止，目前竹子湖各大農園整體花況約5-6成，其中，財福海芋田表示，今年花況慢了一點，預估下周末會更加茂密，名陽匍休閒農莊、大賞園、花與樹園藝、大梯田生態農園、曹家花田香等都是人氣賞景點，選個好天氣的假日就出發。

▲圓潤花朵點綴山頭，配上時常霧氣繚繞的天氣，為花田增添詩情畫意的氛圍。圖為財福海芋田「郊遊趣」主題。（圖／台北市農會提供，下同）

陽明山竹子湖海芋進入休眠期後，緊接著迎來繡球花盛開，圓潤花朵點綴山頭，配上時常霧氣繚繞的天氣，為花田蒙上一層馬賽克，充滿詩情畫意的氛圍。

▲名陽匍休閒農莊將小時候第一次坐三輪車的美好回憶，製作出一輛童趣且作工精細的木製三輪車，頗受評審青睞，榮獲本年度競賽金質獎。

延續花季主題「芋見小時候」，各農場以小時候的童趣童玩為主題，打造出不同景觀，財福海芋田主題為「郊遊趣」，佈置出青花園迷宮、遇見火山溫泉等造景；名陽匍休閒農莊將小時候第一次坐三輪車的美好回憶，製作出一輛童趣且作工精細的木製三輪車，頗受評審青睞，榮獲本年度競賽金質獎，目前全區花況約5-6成左右，花牆區開得正美。

▲花與樹園藝融合老闆娘兒時祖父跑船的回憶，加上小時候最喜愛的棉花糖，製作出水藍色的木船，一旁擺上棉花糖意象造景和繡球花。



另外，近日當紅的花與樹園藝，則融合老闆娘兒時祖父跑船的回憶，加上小時候最喜愛的棉花糖，製作出水藍色的木船，一旁擺上棉花糖意象造景和繡球花，榮獲競賽銀質獎。

▲▼曹家花田香和花谷海芋園不約而同的搬進電話亭，在花田中十分吸睛。

而花谷海芋園、大賞園、大梯田生態農園、曹家花田香、迎春圃也絞盡腦汁製作打卡點，曹家花田香搬進一棟粉紅色電話亭，花谷海芋園則有黑色電話亭，十分吸睛；宛如彩色積木的火車頭成了大賞園新亮點；迎春圃製作出紅色風車，可以站在階梯上與之合影，以上美拍點可供花仙子們拍攝參考。

▲▼宛如彩色積木的火車頭成了大賞園新亮點；迎春圃製作出紅色風車，可以站在階梯上與之合影。



繡球花季期間，將舉辦印卡讚活動；而在端午節期間，有巴島柑嬤店市集活動，市集內有琳琅滿目的美食與咖啡，還有別出心裁的皮雕DIY製作。

此外，台北市農會準備了免費的生態人文導覽解說活動，每逢周六、日及端午連假，分為上午10:30及下午2:00兩梯次，有興趣的民眾可從竹子湖入口停車場（竹子湖派出所對面）集合出發，在專業解說員帶領下，一探竹子湖的自然奧秘。

▲首次登場的「藝術之田-食器美學」聯展將於5月25日開跑，可一次暢遊7展區，超級划算。（圖／財福海芋田提供）



同時，首次登場的「藝術之田-食器美學」聯展將於5月25日至6月20日開跑。竹子湖的農人們攜手陽明山陶藝家山號窯事，透過工作坊將在地的素材融入陶藝品中，早鳥預購500元 (僅限300份，於現場付款）、聯展覽優惠700元，可至名陽匍、大梯田花卉生態農園、曹家花田香、財福海芋田、綠山谷、發現生活園藝、故鄉農園等7展區參觀，沈浸在自然與藝文的交融，藉此陶冶身心靈。