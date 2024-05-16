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迷你賴清德來了！樂園搶先舉辦「總統就職典禮」　閱兵儀式超精彩

▲▼微縮25分之1的準總統賴清德先生將提前於2024年5月17日於小人國主題樂園舉行第16屆中華民國總統就職典禮暨閱兵儀式。（圖／小人國主題樂園提供）

▲小人國主題樂園打造微縮25分之1的準總統賴清德，並搶先於5月17日在園區內舉辦第16屆中華民國總統就職典禮暨閱兵儀式。（圖／小人國主題樂園提供，以下皆同）

記者周姈姈／綜合報導

中華民國第16屆總統、副總統就職典禮將在5月20日舉行，在這之前，就有樂園特別打造「迷你賴清德」，並將在5月17日搶先於樂園裡舉行「第16屆中華民國總統就職典禮暨閱兵儀式」；另外，園區內的超人氣水上設施今年大升級回歸，5月17日起每周五、六、日、一開放，快揪朋友、家人一起來玩水了。

小人國主題樂園精心打造微縮25分之1的準總統賴清德，並將在5月17日於小人國迷你台灣區－總統府舉辦「第16屆中華民國總統就職典禮暨閱兵儀式」，閱兵儀式每10分鐘1次，開園到閉園前半小時都會有，有興趣的民眾可要把握時間，衝小人國親眼見證這歷史性的珍貴畫面。

▲▼微縮25分之1的準總統賴清德先生將提前於2024年5月17日於小人國主題樂園舉行第16屆中華民國總統就職典禮暨閱兵儀式。（圖／小人國主題樂園提供）

▲微縮25分之1的準總統賴清德將現身小人國主題樂園。

▲▼微縮25分之1的準總統賴清德先生將提前於2024年5月17日於小人國主題樂園舉行第16屆中華民國總統就職典禮暨閱兵儀式。（圖／小人國主題樂園提供）

▲閱兵儀式每10分鐘1次，開園到閉園前半小時都能看見。

看完閱兵儀式後再手刀衝去玩升級版「大雷雨2.0」！將在5月17日起每周五、六、日、一開放，由3座大型設施組成，分別為穿越大小水柱形成的「彩色水道」、數千水柱全向齊發的「冷冷冷水瀑布」、重磅水量從高處傾瀉而下的「Cool SPA」，刺激又消暑。

▲▼小人國 大雷雨。（圖／小人國主題樂園提供）

▲超人氣水上設施「大雷雨」今年升級回歸，將在5月17日起每周五、六、日、一開放。

另外，小人國主題樂園也推出門票優惠，即日起至5月31日，只要在下午1點半後入園（最後購票時間為下午3點），平日可享優惠票價399元、假日可享優惠票價549元。

▲▼六福村。（圖／六福村提供）

▲即日起至6月30日，6大星座來六福村玩只要699元。（圖／六福村提供）

六福村自即日起至6月30日則推出星座優惠，平假日均適用，雙子座、天秤座、水瓶座、摩羯座、金牛座、處女座快看過來，活動期間只要出示身分證，即可享優惠票價699元，等於原價1199元打5.8折。

不僅如此，六福村為慶祝45周年慶，即日起至6月30日還加碼「六福周年生日快樂」優惠，平假日皆適用，六福村自1979年開始營運，活動期間只要是1979年(民國68年)出生的民眾，需出示本人身分證或戶籍謄本影本搭配有照證件，即可享優惠票價450元，同行親友最多3位也可各享優惠票價799元。

關鍵字： 小人國主題樂園 樂園優惠 賴清德 520總統就職典禮

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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