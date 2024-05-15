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精選巴黎5間飯店！躺床看艾菲爾鐵塔　溫室花園用早餐

▲▼法國巴黎戰神廣場。（圖／iStock提供）

▲法國巴黎戰神廣場是今年奧運比賽場地。（圖／iStock提供）

記者蔡玟君／綜合報導

巴黎奧運即將於7月24日盛大登場，為巴黎觀光再掀熱潮。Booking.com也選出5間與艾菲爾鐵塔共眠旅宿，讓旅人們在房內就能擁有最好的景觀視角，欣賞艾菲爾鐵塔日夜景致，盡情享受巴黎的浪漫風情。

▲▼Hôtel Le Walt by Inwood Hotels。（圖／Booking.com提供）

▲Hôtel Le Walt by Inwood Hotels。（圖／Booking.com提供，下同）

Hôtel Le Walt by Inwood Hotels
「Hôtel Le Walt by Inwood Hotels」最大特色是館內每間客房都有臨摹羅浮宮內的經典畫作，讓旅客能感受到藝術的魅力與感動，而入住艾菲爾鐵塔景觀客房的旅人，窗外就能一覽巴黎迷人的景色，讓旅人盡情感受這座城市的美麗。

▲▼伯爵夫人酒店。（圖／Booking.com提供）

▲伯爵夫人酒店。

伯爵夫人酒店
這次世界賽事中的柔道項目，將會在富有歷史痕跡且鄰近艾菲爾鐵塔的戰神廣場體育館舉辦，位於塞納河畔左岸的「伯爵夫人酒店」鄰近戰神廣場，絕對是想要一睹世界賽事風采旅人的最佳選擇。酒店客房視野極佳，可欣賞巴黎多個歷史名勝古蹟，V形奧斯曼建築則提供獨特視野，可以從不同角度欣賞艾菲爾鐵塔。

▲▼鮑曼酒店。（圖／Booking.com提供）

▲▼鮑曼酒店。

▲▼鮑曼酒店。（圖／Booking.com提供）

鮑曼酒店
「鮑曼酒店」將傳統風格與現代重新做了結合，讓旅人彷彿從中世紀穿越到了現在。旅宿內的艾菲爾套房更擁有欣賞艾菲爾鐵塔絕佳視角；房內裝潢則鋪有木質地板，以及皮革床頭的豪華寢具，讓旅人可以享受到絕對尊榮。

▲▼Rayz Eiffel。（圖／Booking.com提供）

▲▼Rayz Eiffel。

▲▼Rayz Eiffel。（圖／Booking.com提供）

Rayz Eiffel
「Rayz Eiffel」整體以暖色調裝潢，讓整間旅宿散發著舒適溫暖的氣息，旅人們可以在頂樓一邊享受溫暖的陽光，一邊看著艾菲爾鐵塔的景色；飯店距離羅丹美術館只要徒步就能抵達，且所在的克雷爾街周遭有許多法式小酒館，讓旅人可以體驗道地的法式生活。

▲▼帕里斯巴黎埃菲爾鐵塔酒店。（圖／Booking.com提供）

▲▼帕里斯巴黎埃菲爾鐵塔酒店。

▲▼帕里斯巴黎埃菲爾鐵塔酒店。（圖／Booking.com提供）

帕里斯巴黎埃菲爾鐵塔酒店
「帕里斯巴黎埃菲爾鐵塔酒店」距離艾菲爾鐵塔僅10分鐘，喜歡拍照打卡的旅人們，在房內就能與艾菲爾鐵塔合照，值得一提的是用餐區布滿鮮花和綠植，讓用餐的旅人彷彿置身於溫室花園中。

關鍵字： 法國旅遊 飯店旅館 歐洲旅遊 國外特色系列 星級飯店 2024巴黎奧運

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