直擊「雪霸農場繡球花」現況！客房全更新　咖啡廳賞雲海、夕陽

▲雪霸休閒農場繡球花開7成，預計至6月下旬。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／新竹報導

多久沒有慢下步調感受生活？雪霸休閒農場位於新竹縣五峰鄉，1923公尺海拔比平地低了8度，此時迎來繡球花季，紫色「愛情花」也初綻放，把整座花園點綴地多采多姿。最知名的雲海咖啡廳風光更是變化多端，縱使路途遙遠，看到眼前風景，疲憊感瞬間煙消雲散。

▲5、6月是繡球花盛開的季節；雨後迎來彩虹。（圖／記者彭懷玉攝）



雪霸休閒農場一年四季皆美，5、6月是繡球花盛開的季節，俗稱「愛情花」的百子蓮、大理花、香水百合各個品種爭奇鬥豔，從農場花園入內，土生土長的繡球花沿途迎賓，尤其是休息椅前方，整片花海開得茂盛，與雲海一同乍現，唯美得令人屏息。

▲▼休息椅前方，整片繡球花海開得茂盛，與雲海一同乍現；俗稱「愛情花」的百子蓮剛開，7月後更美。（圖／記者彭懷玉攝）



繼續往前探秘，中央氣象局雨量測報系統旁，也有一片繡球花區，現以水藍色為大宗，穿插少量的紫紅色花朵，時不時會發現比手掌，甚至比臉還大的繡球花，目前花況已達7成，預計可至6月下旬。繞一圈來到水泥地徒步區，這邊的繡球花拼湊成整排花牆，目視約有2公尺高，可以拍出前後皆有花景的美照。

▲▼中央氣象局雨量測報系統旁，也有一片繡球花區，現以水藍色為大宗，穿插少量的紫紅色花朵，時不時會發現比手掌，甚至比臉還大的繡球花。（圖／記者彭懷玉攝）



▲▼繞一圈來到水泥地徒步區，這邊的繡球花拼湊成整排花牆，目視約有2公尺高，可以拍出前後皆有花景的美照。（圖／記者彭懷玉攝）



遠赴雪霸農場，不少人是衝著雲海美景而來，天氣好時一位難求的雲海咖啡廳，戶外庭園整排視野無遮蔽，能遠眺壯闊的聖稜線、享受柳杉樹海包圍，秋冬常見的雲海景觀，竟在雨後神奇乍現，伴隨著一道彩虹劃破天際，望著眼前倏忽即逝的景象，感動不言而喻，身心靈也全然放鬆下來。

▲▼天氣好時一位難求的雲海咖啡廳，戶外庭園整排視野無遮蔽，能遠眺壯闊的聖稜線、享受柳杉樹海包圍，秋冬常見的雲海景觀，竟在雨後神奇乍現。（圖／記者彭懷玉攝）

12.6公頃的農場內，提供中西式餐廳和咖啡廳，雲霧西餐廳吃得到美國沙朗牛排、德國脆皮豬腳、法式焗烤明蝦、南洋叻沙火鍋等主餐，雲海咖啡廳則有蛋糕、花果茶、研磨咖啡、義式披薩，以及藍莓霜淇淋等；客家中式餐廳供應自助餐，囊括各式山產、還喝得到山藥排骨湯等，暖心又暖胃。早餐菜單也更新，以前的早餐以中式為主，現在多了磚壓吐司、熱的擔仔麵，給人耳目一新的感受。

▲藍莓霜淇淋保留藍莓原味，還吃得到顆粒；雲霧西餐廳的南洋叻沙火鍋。（圖／記者彭懷玉攝）



▲▼歐式木屋雙人套房9-10坪；歐式木屋四人套房13-14坪。（圖／記者彭懷玉攝）



▲歐式木屋全區均設置免治馬桶、浴缸。（圖／記者彭懷玉攝）



疫情期間，雪霸農場大規模整修80間房，本館區和木屋區已全數換新，其中，木屋區房內均設置免治馬桶，部分玻璃窗外看得到櫻花，鋪上木頭地板更添溫馨，而歐式木屋全區、花園4人房都有浴缸，房型分為2、3、4、6人房，滿足不同族群需求。

▲疫情解封後，再加上403大地震影響，雪霸農場從原本「幾乎天天爆滿」，到平日約5-6成，假日約8-9成，坦言「現在比較好訂房了。」（圖／記者彭懷玉攝）



然而，疫情解封後，全民瘋出國，再加上403大地震影響，雪霸農場也深刻感受到住房率的落差，從原本「幾乎天天爆滿」，到平日約5-6成，假日約8-9成，坦言「農場未受地震影響，但現在比較好訂房了。」

▲雪霸農場位居五峰鄉深山，從新竹高鐵站出發，還需要開2小時的車。（圖／記者彭懷玉攝）



雪霸農場位居五峰鄉深山，從新竹高鐵站出發，還需要開2小時的車，為了解決路途遙遠的硬傷，體貼開車族的勞累，業者透露，預計在6月份起推出限定的免費接駁專案，從新竹高鐵站搭福斯9人座上山至農場，一泊三食一人只要3,000元，不過，一天僅一班，滿8人才會發車。詳情近日會公佈於粉專，有興趣的民眾可以致電洽詢預訂。