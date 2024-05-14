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新北第2家門市！台灣松屋首度插旗板橋　江子翠店7月開幕

▲台灣松屋9/28開幕！9款主食搶先看　牛肉飯比日本便宜 。（圖／記者黃士原攝）

▲台灣松屋7月插旗新北板橋 。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

繼士林店之後，日本知名平價牛丼品牌「松屋」再展新店，首度插旗板橋地區開設江子翠店，預計7月開幕。

2018年登台的松屋，主要販售項目有牛肉蓋飯、定食、咖哩、燒肉蓋飯等日式料理，並且不定時推出限定新商品。目前已有9家門市，分別是台北西門町店、台北芝山店、行天宮店、新莊中平店、民權西路店、西門武昌店、內湖港墘店、台北信陽店，以及4月開幕的士林中正店。

根據人力銀行的徵才訊息，松屋將於7月開設江子翠店，臨近捷運4號出口，這是板橋地區的首家分店，也是新北第2家店。

▲すき家（SUKIYA）4月底開出桃園棒球場店。（圖／取自Sukiya Taiwan - すき家 台灣粉專）

▲すき家（SUKIYA）4月底開出桃園棒球場店。（圖／取自Sukiya Taiwan - すき家 台灣粉專）

另外，同樣也是牛丼連鎖餐廳的すき家（SUKIYA），4月底開出桃園棒球場店，位於一壘美食區，營業時間依據當日球賽日程調整，牛丼數量有限售完為止。

目前すき家分店以台北市最多，其次是新北市，其他地區還有基隆市、桃園市、新竹市、台中市，南部地區目前尚未有門市。關於南部展店，台灣すき家曾透露，展店進度一切依公司規劃，雖然去年4月曾傳出進軍高雄消息，不過目前一直未有新進度。

關鍵字： 美食雲 松屋 牛丼 牛肉麵

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