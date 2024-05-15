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只有今天！　手搖飲「大杯葡萄柚果粒茶買1送1」限時搶喝

▲▼CoCo葡萄柚果粒茶。（圖／CoCo提供）

▲CoCo葡萄柚果粒茶今天買1送1。（圖／CoCo提供）

記者蕭筠／台北報導

周三小確幸來了！人氣手搖飲品牌「CoCo」每周限定好友日開跑，今（15）日祭出限時1天「大杯葡萄柚果粒茶買1送1」優惠，提醒須在官方LINE帳號領券，並於線上點單使用，每人最多可領2張優惠券。

CoCo本周好友日祭出「大杯葡萄柚果粒茶第2杯0元」超殺優惠，等於直接爽喝買1送1，其飲品是選用綠茶作為基底，搭配滿滿葡萄柚果肉，口感清爽消暑又好喝，今（15）日限時1天於官方LINE帳號開放領券，每人最多可獲2張，且限於都可訂線上點單並以自取為主，提醒優惠券須於今日使用完畢，數量有限、送完為止，部分門市則不參與此活動。

▲▼麥當勞。（圖／業者提供）

▲麥當勞APP本周祭出6大優惠券。（圖／業者提供）

喝飲料配速食超滿足！麥當勞即日起也於全球版APP祭出最新6大優惠券，早餐時段限定有「單點火腿蛋堡送薯餅」，再來要搶「單點蛋捲冰淇淋買1送1」，使用期限至5月19日止；期間還有晚餐限定99元優惠券，每日晚上6時至9時爽吃「麥香雞+中薯+38元中飲」、「麥香魚+中薯+38元中飲」，通通特價只要99元。

除外，至5月19日前得來速也有「買10塊辣味麥克雞塊送麥脆雞1塊（辣味）」、「買10塊辣味麥克雞塊送麥脆雞1塊（原味）」共2大優惠券可使用；提醒以上優惠券每券限兌換1次，且不適用於歡樂送、外送平台及部分門市。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 CoCo 買1送1 麥當勞

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