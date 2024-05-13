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福隆「LINE FRIENDS」40座沙雕先看　矮袋鼠、minini全到齊

▲2024福隆國際沙雕藝術季「LINE FRIENDS夏日明星派對」5/31登場。（圖／福容大飯店福隆提供）

▲2024福隆國際沙雕藝術季「LINE FRIENDS夏日明星派對」5/31登場，外型小巧的「minini」也成沙雕區一大亮點。（圖／福容大飯店福隆提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

短尾矮袋鼠QUOKKA也化身超萌沙雕！邁向第17年的福隆國際沙雕藝術季將於5/31與大家見面，今年主辦方與LINE FRIENDS合作，集結「LINE FRIENDS」、「BT21」、「minini」、「JOGUMAN」各大主角全出動，而韓國超人氣的短尾矮袋鼠「DINOTAENG」也驚喜現身福隆沙灘，一路展至10/13為止。

▲2024福隆國際沙雕藝術季「LINE FRIENDS夏日明星派對」5/31登場。（圖／福容大飯店福隆提供）

▲全球知名的「BT21」也將帶來一系列派對形象作品，粉絲們別錯過。

為讓民眾有耳目一新的感覺，福隆國際沙雕藝術季自2021年起陸續與各大知名IP合作，而今年更重磅邀請到LINE FRIENDS旗下眾多IP一起共襄盛舉，包含 「LINE FRIENDS」、「BT21」、「minini」、「JOGUMAN」、「DINOTAENG」，一共打造40座主題形象沙雕，主雕是以「LINE FRIENDS」以及各IP為主題，打造8公尺高的「LINE FRIENDS夏日明星派對」。

▲2024福隆國際沙雕藝術季「LINE FRIENDS夏日明星派對」5/31登場。（圖／福容大飯店福隆提供）

▲主雕集結「LINE FRIENDS」各IP主題，打造8公尺高的「LINE FRIENDS夏日明星派對」。

為期136天的展期以「LINE FRIENDS夏日明星派對」為主題，其中，民眾熟知的熊大、兔兔、莎莉以及他們的好朋友們，均化身黃金沙雕；而全球知名的「BT21」也將帶來一系列派對形象作品，粉絲們別錯過；外型小巧、生性樂觀的「minini」也成沙雕作品區一大亮點。

▲2024福隆國際沙雕藝術季「LINE FRIENDS夏日明星派對」5/31登場。（圖／福容大飯店福隆提供）

▲沙雕師正在雕刻近期人氣急速竄升的「DINOTAENG」短尾矮袋鼠。

詼諧幽默的恐龍「JOGUMAN」，將從傳達日常趣事的平面插畫，變成一座座特色沙雕；而近期全球人氣急速竄升的「DINOTAENG」，以短尾矮袋鼠與好夥伴BOBO和棉花糖Marsh為主角，將用療癒笑容收服遊客們的心。

▲福隆沙雕季「LINE FRIENDS」。（圖／福容大飯店福隆提供）

▲福隆沙雕季「LINE FRIENDS」。

主辦方表示，整個展期投入超過15名國內外沙雕藝術家，齊聚福隆沙灘共同創作，從夯沙模板到塑型，不論遇到豪雨襲擊破壞等，皆以大量人工方式進行修補維護，以維持沙雕季展期的品質控管，就是希望由大地藝術創造的沙雕，能以最天然環保的方式回歸大自然。

2024福隆國際沙雕藝術季【LINE FRIENDS夏日明星派對】
活動日期：5/31-10/13
活動地點：福隆海水浴場（新北市貢寮區福隆街41號）
活動粉專

關鍵字： 新北市旅遊 福隆區旅遊 沙雕 2024福隆國際沙雕藝術季 LINE FRIENDS 福容大飯店福隆

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