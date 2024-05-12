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聚集22家小吃美食！台南「囍市集」5／17登場　還有歌仔戲團表演

▲台南「囍市集」5/17登場，聚集22家小吃美食。（圖／取自台南市政府網站）

▲台南「囍市集」5/17登場，聚集22家小吃美食。（圖／取自台南市政府網站）

記者黃士原／台北報導

為了向總統就職慶典獻上祝福，台南市政府與安平當地廟宇攜手合作，將於5月17日至19日晚上7點在林默娘公園，舉辦「民安吉慶 南方有囍」活動，除了歌仔戲劇團表演，現場還邀請22家在地知名小吃，讓民眾觀賞好戲的同時，也能品嚐到台南道地美食。

市長黃偉哲表示，今年是台南400，作為總統就職國宴的所在地，市府與安平開台天后宮、安平觀音亭、安平港仔尾社靈濟殿及安平全臺金龍殿等廟宇攜手合作，邀請秀琴歌劇團、唐美雲歌仔戲團以及明華園戲劇總團演繹經典劇作，展現對文化的致敬和傳承，同時也透過「囍市集」的舉辦，呈現豐富的台南美食文化。

▲文章牛肉湯也會出現在「囍市集」活動。（圖／記者沈君帆攝）

本次「囍市集」聚集22家最知名的台南小吃，包括周氏蝦捲、度小月、所長茶葉蛋、修安豆花、大水缸酸梅湯、黑橋牌、玉井之門果乾、不老莊藥膳香腸、明新古早味肉包、小南米糕、文章牛肉湯、東東餐飲/府城食府、安平貴記美食文化館、合進製麵、楊哥楊嫂肉粽、全佑甘草芭樂、DoGa 香酥脆椒、瑞珍蝦仁餛飩、綠野農莊文昌雞、慶家黃金泡菜、合口味肉品、七誠米粿等。

台南市政府指出，想前往「囍市集」的民眾可於當天活動現場購買園遊券，即可至各攤位使用，如果擔心現場排隊人潮太多，即日起上午8點至下午4點，可前往安平天后宮預先購買園遊券。

關鍵字： 美食雲 囍市集

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