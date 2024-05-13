預約賞楓！在最美的秋天　與美加東相遇

文／七逗旅遊網 圖／鳳凰旅遊

加拿大的秋天總是讓人楓狂，尤其加東地區的楓葉大道、川普朗、千島群島、聖安妮峽谷等熱門景點，一路下來，隨著地貌景觀變換而各有楓采。沿途賞楓、觀瀑、漫步城巿楓情，美不勝收。想前進楓之國度，欣賞橘紅漸次暈染大地的浪漫景色，同時造訪加西地區洛磯山脈滿山遍野壯麗的金黃大地，和鮭魚洄游奇景，現在預約，時機絕佳！

▲加拿大東部的楓葉大道，號稱全球最夢幻楓林大道。（圖／鳳凰旅遊）

坐落在魁北克洛朗賞楓山區的「川普朗」，有著色彩繽紛的歐式豪宅建築，是知名度假勝地。搭乘纜車前往山頂，可以眺望整個山谷的楓紅美景，超有層次感，不妨找個最佳的角度，為自己留下美麗身影。

▲來到加東賞楓特區－川普朗，有如置身在童話故事中。（圖／鳳凰旅遊）

從古城京士頓附近的碼頭，搭乘遊艇來到位在聖羅倫斯河的千島群島，這裡約有1,800多個小島，小島上的建築各有特色，整個水域有如美麗的世外桃源，滿眼所見，盡是旖旎風光。當秋天來臨，一座座島嶼彷彿套上了橘黃色外衣，美不勝收。

▲千島群島是加拿大的三大奇景之一。（圖／鳳凰旅遊）

在美加東一系列的名城中，魁北克絕對是「楓」景之最，這裡是大名鼎鼎楓葉大道的起點，更是熱門韓劇《鬼怪》漫步於浪漫楓紅的場景所在。著名的地標建築–芳堤納城堡飯店，和商店林立、人潮鼎沸的小香普蘭街，更是慢遊賞楓必去之地。

▲魁北克是北美洲最古老的城市，新舊交融的都市景觀很迷人。（圖／鳳凰旅遊）

就位在魁北克省的聖安妮峽谷，是著名的賞楓景點和滑雪勝地，鬼斧神工的峽谷裡有森林、吊橋和瀑布，與楓紅交錯的壯麗景致，只有在這裡才可一睹如仙境般的迷人楓情。

▲聖安妮峽谷有楓葉大峽谷的美稱。（圖／鳳凰旅遊）

▲氣勢磅礡的尼加拉瀑布，秋天絢麗的楓紅令人驚豔。（圖／鳳凰旅遊）

想感受楓生水起的氣勢，絕不要錯過名列世界七大奇景之一的尼加拉瀑布，跨越美加兩國，位在加拿大境內的馬蹄瀑布，56公尺落差造就了水柱奔騰、令人嘆為觀止的雄偉景色。在秋天色彩層次豐富的楓林映襯下，有如上了妝更添美色。在這裡，建議一定要住上一晚，在面對瀑布的客房中，欣賞尼加拉瀑布日夜不同的美景。

▲亞當河鮭魚，是極品「紅鮭」的主要產地。（圖／鳳凰旅遊）

加拿大的秋天除了美麗楓景，還有難得一見的賞鮭活動。卑詩省的亞當河與羅海布郎省立公園是最著名的賞鮭地點。在充滿自然原始的林蔭中，觀賞數百萬條鮭魚奮力游過淺灘，近距離觀看鮭魚產卵、迴游、逆游而上的過程，令人留下深刻印象。

★推薦行程

◎為您楓狂～美加東五大賞楓區14天 https://reurl.cc/Ze1M0A

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五大賞楓區：川普朗／千島群島／聖安妮峽谷／白山森林／加蒂諾公園

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◎洛磯山～楓起雲湧加拿大全覽12天 https://reurl.cc/QRbOV5

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