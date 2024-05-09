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台南新景點「魔域王座」！15米書櫃爬滿藤蔓　穿越魔法世界當王者

▲▼台南十鼓文創園區魔域王國。（圖／城市少女阿璇臉書專頁授權提供，請勿翻攝，以免侵權）

▲台南十鼓文創園區最新拍照打卡場景「魔域王座」。（圖／城市少女阿璇臉書專頁授權提供，請勿翻攝，以免侵權）

記者蔡玟君／綜合報導

台南十鼓文創園區又有新亮點！最新魔法場景「魔域王座」啟用，讓旅客宛如走進異次元空間中，有神秘的魔法藤蔓、挑高15米且空間感十足的魔法書牆及書櫃，更有王座能拍照，讓旅客一秒走進異世界。

▲▼台南十鼓文創園區魔域王國。（圖／業者提供）

▲魔域王座讓人能體驗成為異世界的王者。（圖／業者提供）

十鼓文創園區此次最新拍照打卡場景「魔域王座」結合魔法元素與古老神秘氛圍，挑高15公尺的魔法書牆與書櫃爬滿藤蔓，在正中間擺上王座，讓旅客坐在其中，彷彿成為掌控異世界的王者般。

▲▼台南十鼓文創園區魔域王國。（圖／城市少女阿璇臉書專頁授權提供，請勿翻攝，以免侵權）

▲旅客可以坐上王座盡情拍照。（圖／城市少女阿璇臉書專頁授權提供，請勿翻攝，以免侵權）

園區更在地面設計鏡面地板，可以拍出倒映世界，更設計可以互動拍照的鏡中人畫框、魔法球等造型，昏暗的空間利用造景與燈光營造出魔幻氛圍，效果十足。

▲▼台南奇美博物館《從從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼台南奇美博物館《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》已經開展。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼台南奇美博物館《從從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》。（圖／記者蔡玟君攝）

玩十鼓之餘，旅客也可將奇美博物館安排進行程中。目前館內最受矚目的展覽就是來自英國國家藝廊的《從拉斐爾到梵谷》特展，共50位大師、52幅真跡特別空運來台展出，讓民眾不用出國，在台灣就能看到國寶級真跡，感受從文藝復興時期到印象派共400年的西洋藝術史最具代表性畫家。

關鍵字： 台南旅遊 十鼓文創園區 台灣特色系列

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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