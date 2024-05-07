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KKday、京畿道簽MOU！韓國一日遊下殺5折　朝聖最新水原星空圖書館

▲▼京畿道水原星空圖書館。（圖／KKday）

▲京畿道水原星空圖書館是近期最新景點。（圖／KKday提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

赴韓旅遊夯，旅遊電商平台KKday與京畿觀光公社於日前簽訂MOU，未來將聚焦京畿道拓展一系列合作，平台更從即日起至5月19日推出韓國體驗類商品92折、指定一日遊商品5折，還能參加一日遊，前往最新景點「水原星空圖書館」、「中世紀歐洲主題村莊-Ludensia」。

▲▼KKday、京畿觀光公社簽訂MOU。（圖／KKday提供）

▲KKday、京畿觀光公社簽訂MOU。

KKday創辦人暨執行長陳明明表示，韓國旅遊深受年輕、小資客群喜愛，目前站上熱銷的TOP 30韓國旅遊商品，至少有3成來自京畿道的各類旅遊體驗，包括愛寶樂園、DMZ非軍事區一日遊、小法國村、晨靜樹木園、汗蒸幕體驗等。

▲▼晨靜樹木園。（圖／KKday提供）

▲京畿道鄰近首爾，有許多景點吸引旅客造訪，上圖為晨靜樹木園。

京畿觀光公社社長趙源用表示，2023年台灣旅客造訪京畿道達11萬8千人次，較疫情前、2019年已恢復35% ，更位列海外旅客來源地第四名，僅次於中國、日本、美國。京畿觀光公社非常重視台灣市場，雙方曾於疫情期間合作「京畿道娃娃先發團」行銷活動，現在簽訂MOU，將深化雙方合作。

▲▼京畿道 Ludensia。（圖／KKday提供）

▲京畿道新景點「中世紀歐洲主題村莊Ludensia」。

京畿道因鄰近首爾地區，且面積是首爾的16倍以上，具有多樣的自然、歷史、文化景點，深受台灣旅客青睞，近期KKday更針對京畿道新景點「水原星空圖書館」、「中世紀歐洲主題村莊-Ludensia」推出一日遊行程，同步還有韓劇熱門取景地「抱川藝術谷」、「日月植物園」，以及可體驗歷史文化的「韓國民俗村」、「水原華城」等多樣的一日遊商品。

▲▼首爾之月熱氣球。（圖／翻攝自首爾市政府臉書專頁）

▲首爾之月熱氣球即將於6月登場。（圖／翻攝自首爾市政府臉書專頁

而從6月起，首爾也有新景點！首爾市政府在汝矣島公園打造熱氣球體驗「首爾之月」，讓旅客能以熱氣球繫留方式飛到空中，俯瞰漢江與首爾日夜風景，最快6月底開始營運。

首爾市政府打造的「首爾之月」，是使用氦氣充氣的熱氣球，每顆可以搭載30人，每次搭乘時間約15分鐘，旅客可以在汝矣島公園搭乘，從空中欣賞首爾市景與漢江風光。

▲▼首爾之月熱氣球。（圖／翻攝自首爾市政府臉書專頁）

▲「首爾之月」讓旅客體驗在城市搭熱氣球體驗。（圖／翻攝自首爾市政府臉書專頁）

該體驗活動最快從6月底開始，屆時為每周二至周日的中午12點至晚上10點提供搭乘服務，18歲（含）以下與年滿65以上長者，每人收費2萬韓元（約新台幣475元），18歲以上成人每人收費2萬5000韓元（約新台幣594元）。

關鍵字： KKday 韓國旅遊 亞洲旅遊 優惠快訊

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