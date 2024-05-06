名廚林明健宣布離開Longtail　經營理念無法與新團隊達成共識

▲林明健宣布將離開Longtail。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

創立Longtail的林明健今日丟出一個震撼彈，由於餐廳主要的合夥人與他，跟新經營團隊在理念上難以達成共識，因此宣布離開Longtail，5月31日是他的最後一次晚餐服務。

林明健2017年創立Longtail，以法式料理為本，融入他在亞洲各地旅遊經歷及生活體驗，結合國際視野展現異國風味。除了提供跨國界當代料理，也能喝到創意調酒、精品葡萄酒及精釀啤酒，餐廳自2018年起已連續6年獲得米其林一星。

不過林明健卻在今晚宣布，餐廳主要的合夥人和他，與新經營團隊在理念上難以達成共識，決定離開Longtail，5月31日將是他最後一次的晚餐服務。另外，他也宣布離開2018年創立的原木燒烤餐廳WILDWOOD，5月31日午餐是最後一次在WILDWOOD服務。

林明健臉書全文：

致我親愛的團隊與貴賓朋友們

七年前，我們拿到敦化南路上一家小酒吧的大門鑰匙，我們在有限預算下投入最大的努力，將此改造為超乎預期的餐廳酒吧Longtail，並在開幕不到一年即獲得米其林一星肯定，此榮耀連續至今六年。

對我而言，Longtail是一個意義非凡的存在，彷彿是台北夜晚一盞溫暖的燈，聚集各行各業的客人、不同國家的旅人、新朋友和老朋友來此度過歡樂時光，創造許多難忘回憶，在這裡的每個日與夜，將永遠刻劃在我心中。

天下無不散之筵席，由於餐廳主要的合夥人和我，與新經營團隊在理念上難以達成共識，在此我懷著感激與不捨的心情宣布，我將離開Longtail，衷心祝福新團隊持續成功發展。

我必須將所有的功勞歸功於我最棒的團隊，其中有許多人更是從第一天就與我一起奮鬥至今，一路走來共度許多難忘時光，我們共享榮譽喜悅、亦經歷艱難挑戰，曾經獲得的每一個獎項與榮耀都屬於我親愛的夥伴，他們值得所有的掌聲。

還要感謝每一位曾經推開Longtail綠色大門的客人與朋友，感謝您們成為Longtail故事的一部分，並謝謝讓我們分享您的美好時刻。

讓我們共同期待下一個更精彩的篇章，希望很快能再與您們見面。

5月31日將是我在Longtail的最後一次晚餐服務，歡迎多年來支持我們的朋友和我共度在Longtail的最後一夜。