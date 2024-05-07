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優惠券領起來！　手搖飲「指定飲品買1送1」限時7天開喝

▲▼康青龍推出最新「紅龍果」系列新品。（圖／康青龍提供）

▲康青龍最新紅龍果系列飲品開喝了。（圖／康青龍提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

迎接炎炎夏天，台灣手搖飲品牌「康青龍」推出最新「紅龍果系列」了，選用台南產紅龍果搭配綠茶、荔枝打造2款飲品選擇，搭配全新配料「香橙凍」，咀嚼口感滿分，即日起於全門市正式上市，更祭出限時7天指定新品買1送1優惠。

▲▼康青龍推出最新「紅龍果」系列新品。（圖／康青龍提供）

▲▼一共有2款紅龍果飲品選擇。

▲▼康青龍推出最新「紅龍果」系列新品。（圖／康青龍提供）

康青龍「紅龍果系列」開喝了，選用擁有台南紅鑽石美名的優質紅龍果製成，一共有2款飲品選擇，首推「紫果橙凍」，是以碧玉茉莉綠茶作爲茶底搭配清甜紅龍果，再佐以酸甜柳橙點綴，接著層層堆疊滑順手作香橙凍，咀嚼口感十足，其中，「香橙凍」是以微酸百香果結合香甜柳橙手作製成，軟嫩又滑順，每杯售價65元。

另一杯「紫果紅荔莎莎」則是紅龍果混搭甘甜荔枝、軟嫩香橙凍的組合，細緻的碎冰莎莎口感消暑又好喝，每杯售價70元，即日起於全門市開賣；至5月13日還有限時「買1送1」優惠，只要使用龍來訂線上點餐領券即可享「紫果橙凍買1送1」，每人可領2張，領完為止。

▲▼麥當勞。（圖／業者提供）

▲麥當勞APP最新7大優惠券限時開吃。（圖／業者提供）

喝飲料配手搖飲超滿足，麥當勞即日起於全球版APP也祭出最新7大優惠券，早餐時段限定有「單點豬肉滿福堡加蛋送薯餅」，再來要搶「單點大薯買1送1」、「單點雙層牛肉吉事堡送小薯」、「單點麥脆雞腿1塊（原味／辣味）送中杯可樂」、「6塊原味麥克雞塊套餐現折15元」，使用期限至5月12日止。

加碼領99元超省晚餐優惠券，至5月12日期間每日晚上6時至9時爽吃「麥香雞+中薯+38元中飲」、「麥香魚+中薯+38元中飲」通通特價只要99元，提醒以上優惠券每券限兌換1次，且不適用於歡樂送、外送平台及部分門市。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 康青龍 買1送1 麥當勞

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