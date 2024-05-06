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台灣首家西餐廳「波麗路」跨出台北　桃園77藝文町店5／10試營運

▲波麗路餐廳。（圖／取自波麗路餐廳臉書）

▲台灣首家西餐廳「波麗路」首度跨出台北，進駐桃園77藝文町。（圖／取自波麗路餐廳臉書）

記者黃士原／台北報導

1934年創立的波麗路餐廳，是台灣第一家西餐廳，今年與時藝合作，首度跨出台北地區，進駐桃園77藝文町，5月10日試營運。5月16日前，每日前77位消費一客套餐，就能用77元加購哈根達斯迷你杯或一支雪糕。

波麗路餐廳成立於1934年，由廖水來創立，地點位於民生西路314號，以鄉村咖哩飯和精緻西式套餐聞名。目前由第三代接手經營，不僅保留了老店的外觀及菜色，更將許多小細節如餐具、掛飾等，維持創始店時的原汁原味。

▲波麗路「慢燉法式羊膝」。（圖／取自波麗路餐廳臉書）

▲波麗路「慢燉法式羊膝」。（圖／取自波麗路餐廳臉書）

餐點部份，除了每月限定外，還有特選套餐、牛排套餐、精選套餐、招牌餐，吃得到龍蝦、牛排、羊排、法國春雞、豬排，以及經典的匈牙利牛肉飯、咖哩飯，價格380元起至2550元。

波麗路今年與時藝攜手合作，首度跨出台北地區，進駐桃園77藝文町，5月10日試營運，除了供應經典的匈牙利牛肉飯、咖哩飯之外，還新推出舒肥雞可頌、慢燉法式羊膝等，滿足消費者對西餐的期待。

▲桃園77藝文町是由歷史建築「桃園警察局日式宿舍群」改造而成。（圖／桃園市政府提供）

時藝經營管理的桃園77藝文町，是由歷史建築「桃園警察局日式宿舍群」改造而成，有日式庭園和池塘造景相伴，飄散濃濃的日本舊時代風情。除了供應下午茶輕食和飲品的咖啡店，也有許多賣手作和文創商品的店家進駐，假日還有七逃市集。

▲「詹記麻辣火鍋」西門大世界5月6日開幕。（圖／記者黃士原攝）

另外，台北人氣餐廳「詹記麻辣火鍋」西門大世界籌備4個月，今日正式開幕，300坪大空間可容納至少百位客人用餐，是目前旗下空間最大的餐廳店面，除了能讓更多消費者吃到經典的鍋底鴨血與豆腐，也想藉西門町的觀光力，接觸更多國外旅客。

詹記表示，西門町是許多台北人放置青春的地方，1990年代的西門町就是酷少年集散的聖地，借鏡過往的繁華景象，作為現在西門大世界的空間靈感，像是閃亮的七彩霓虹燈招牌、餐廳裡的大山大水造景與巨石浮雕、商業大廈中會遇見的藝品店展示櫥窗，以及當時才會出現的透明電梯，都融入裝潢設計中。

關鍵字： 美食雲 波麗路 桃園77藝文町 台灣首家西餐廳

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