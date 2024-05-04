台南5月四大活動別錯過！看粉色花瀑、夜晚賞螢　再追台灣第一香

▲白河石斛蘭粉紅瀑布。（圖／台南市政府提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

五月的台南超熱鬧，就有4大活動一定要去，包括欣賞浪漫粉色瀑布花海、蓮花，晚上還能賞螢，加上適逢2024甲辰香科年，許多廟宇都有盛大遶境活動，其中有台灣第一香稱號的「西港香」更是必朝聖，民眾可別錯過。

1.白河石斛蘭粉紅瀑布提前綻放

白河汴頭里赤中寺的石斛蘭往年多於母親節前後才會盛開，今年提早綻放，嫁接在老龍眼樹上的石斛蘭，盛開時有如瀑布一般傾瀉而下，粉紅色的夢幻景象已成為熱門拍照打卡景點，要提醒汴頭里洪氏溪洲部落周邊道路巷弄狹小，採行出入車輛單向管制，前來賞花民眾，可將車輛停放於河堤停車場，再步行前往賞花。

▲白河蓮花公園。

2.2024白河蓮花季

白河區的蓮花已有部分蓮田展現蓮花清新脫俗的身影，今年一期作蓮田種植面積達200公頃，主要分佈在大竹、詔豐、廣蓮、竹門等區域，目前「白河蓮花公園」的花況已不錯，民眾可到此賞花。

▲楠西梅嶺賞螢季。

3.2024台南楠西梅嶺賞螢季

楠西梅嶺賞螢季到來，遊客白天可以先走訪步道、享用梅子雞及薑黃雞，或是到龜丹溫泉泡美人湯，晚上再到梅嶺伍龍步道欣賞螢火蟲曼妙舞姿，感受楠西自然生態魅力。另外在白河區南寮、南化區關山也有民間自辦的付費賞螢活動，在台南市區巴克禮公園每年4-9月期間也有機會可見螢火蟲飛舞。

4.西港慶安宮西港香

西港慶安宮舉辦的「西港香」素有「台灣第一香」美譽，三年一次，今年滿240周年，別具意義，其中宋江陣、金獅陣、水牛陣、白鶴陣及採世襲制的蜈蚣陣等傳統文武陣往往是觀光客及信眾矚目與追香的焦點。

想要一次飽覽武陣演出的可以把握5/5的「武陣大會師」，今年將在西港慶安宮以及港明高中盛大登場，而5/24-26展開的西港香「三日香」遶境、5/27「送王(燒王船)」，更是西港香的高潮，歡迎大家一起來追香。