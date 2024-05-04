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住台南五星飯店免費送《從拉斐爾到梵谷》門票　還送早餐、高鐵7折

▲▼台南遠東香格里拉。（圖／業者提供）

▲台南遠東香格里拉客房。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

台灣史上最高規格的西洋畫展《從拉斐爾到梵谷》在奇美博物館盛大登場，台南遠東香格里拉即日起至6月30日推出一系列食宿專案，指定專案贈送特展免預約門票、官方限定紀念品與獨家畫作系特調雞尾酒，享延後退房、豐盛早餐以及豪華閣貴賓廊等禮遇。

▲▼台南奇美博物館《從從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》。（圖／記者蔡玟君攝）

▲台南奇美博物館《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》已經開展。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼台南遠東香格里拉。（圖／業者提供）

▲台南遠東香格里拉豪華閣。

業者此次推出「藝饗之旅」住房專案，入住就能獲得《英國國家藝廊珍藏展》免預約時段門票兩張，還能免費升等至豪華閣尊榮客房，享有豐盛飯店自助式早餐、傍晚雞尾酒小點等貴賓廊禮遇，同時獲贈大廳茶軒「光．影」藝饗特調雞尾酒。

此外，平日入住，還有機會抽中價值近四萬的雅仕套房升等券，以及特展周邊、飯店餐飲好康等；針對已購買《從拉斐爾到梵谷》特展門票的住客，只要在平日期間入住登記時出示票根，不限任何住房專案，每房可參加抽獎一次。

▲▼台南晶英酒店。（圖／業者提供）

▲台南晶英酒店。（圖／業者提供）

而台南晶英酒店則推出「晶奇再續」三天兩夜住房專案，贈送房客特展免預約門票、加碼單日自助式早餐與貴賓廊Happy Hour禮遇，前100組訂房者再贈印有精緻畫作的紀念悠遊卡，兩人成行每人5499元起，即日起至6月30日前在官網訂房加購飯店高鐵聯票，再享車票7折起優惠。

▲▼台南晶英酒店府城套房。（圖／業者提供）

▲台南晶英酒店府城套房。

旅客另可選擇「晶奇饗宴」連泊專案，第一晚入住台南晶英22坪府城套房、第二晚搭乘免費接駁專車，入住距離博物館只要5分鐘的捷絲旅台南虎山館，再免費升等入住禾雅套房，走出戶外大露臺即可將奇美博物館的浪漫景致盡收眼底，專案還包含奇美博物館特展門票與十鼓文創園區門票，兩人成行含早餐1萬3999元起。

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