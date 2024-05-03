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有蝦仁飯、竹筍菜脯雞！國宴8道菜單曝光　珍珠奶茶也入列

▲國宴8道菜單曝光。（圖／取自台南市政府）

▲國宴8道菜單曝光。（圖／取自台南市政府）

記者黃士原／台北報導

第十六任總統副總統就職典禮即將在5月20日登場，此次就職國宴離開台北，首度選定於台南市福爾摩沙遊艇酒店舉辦，就職籌備會今（3）日在台南舉辦國宴菜色發表會，8道主菜展現台灣豐富飲食樣貌與多元文化特色。

設計國宴菜色的「國宴國家隊」，由福爾摩沙遊艇酒店行政總廚陳有華、總監楊福強、山海樓行政主廚蔡瑞郎、山海樓主廚蕭勝章、EMBERS主廚郭庭瑋、美食評論家高琹雯（Liz）、飲食作家蔡珠兒組成，希望結合台灣宴席文化之美及現代料理手法，讓國際認識台灣當代料理風貌。

▲國宴菜單。（圖／取自賴清德粉專）

▲國宴菜單，上圖分別是春梅排骨（左上）、蝦仁飯（右上）、5大族群代表性小吃（左下）、刺楤黃錫鯛（右下）。（圖／取自賴清德粉專）

就職籌備會表示，國宴菜單設計共有8道主菜，菜色理念融入「民主包容、族群融合、地方特色、綠色永續、傳統創新、展望國際」。第1道主菜「永續啟航」，以當季蔬菜拼盤搭配5大族群沾醬（閩南、客家、外省、原住民、新住民）。第2道菜「在地紮根」，則是5大族群代表性小吃。

▲國宴8道菜單曝光。（圖／取自賴清德粉專）

▲國宴菜單，上圖分別是滷水與滷味（左上）、竹筍菜脯雞湯（右上）、畬室巧克力與蜷尾家冰淇淋及水果（左下）、茶の魔手的珍珠奶茶。（右下）。（圖／取自賴清德粉專）

第3至第7道菜分別為結合潮州滷水和台灣滷味的「南國醬滷」、「客韻陳厚」是竹筍菜脯雞湯、「原味純粹」是刺楤黃錫鯛 、「老菜彌新」為春梅排骨、「百年飄香」蝦仁飯。第8道「國際之光」則是甜點與水果，由台南知名霜淇淋店「蜷尾家」、台北人氣甜點店「畬室」、源自南投的果醬品牌「玫開四度」一同操刀，同時還有茶の魔手的珍珠奶茶。

關鍵字： 美食雲 國宴 國宴菜單

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