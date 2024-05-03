ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

5月玩台南必看「台灣第一香」！西港刈香看遶境、燒王船　錯過等3年

▲▼台南西港慶安宮。（圖／台南市政府觀光旅遊局提供）

▲由西港慶安宮主辦的「西港香」，又有「台灣第一香」美譽，也被台灣宗教百景。（圖／台南市政府觀光旅遊局提供）

記者蔡玟君／台南報導

台南今年適逢建城400年，同時也是三年一度的「台南香科年」，其中有「台灣第一香」之稱的「西港刈香」（也可稱西港香）將從5月19日至5月27日舉行，從蜈蚣陣、陣頭表演、遶境到燒王船祭儀，都是必看亮點，也掀起宗教觀光熱潮，本篇就介紹「西港香」特色，若對台灣傳統宗教習俗有興趣，這個5月就要到台南走一趟，錯過又得再等3年。

▲▼台南西港慶安宮，西港香，南瀛五大香，台灣宗教百景。（圖／記者蔡玟君攝）

▲西港香由西港慶安宮主辦。（圖／記者蔡玟君攝）

在台灣西南沿海將神明「遶境」活動稱為「香科」，目的是要祈求地方平安，台南香科年更已傳承數百年歷史，目前最知名的有「南瀛五大香」，分為蕭壟香、學甲香、土城香、麻豆香和西港香，其中「學甲香」及「西港香」被列為國家重要民俗，西港香還有「台灣第一香」美名。

▲▼台南西港慶安宮，西港香，南瀛五大香，台灣宗教百景。（圖／記者蔡玟君攝）

▲西港慶安宮。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼台南西港慶安宮，西港香，南瀛五大香，台灣宗教百景。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼西港香由涵蓋的96鄉鎮自主發起訓練，240年來沒有間斷。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼台南西港慶安宮，西港香，南瀛五大香，台灣宗教百景。（圖／記者蔡玟君攝）

「西港香」由祀奉天上聖母媽祖的西港慶安宮主辦，之所以被譽為台灣第一香、名列台灣宗教百景，在於每到香科年時，由涵蓋96鄉鎮居民共同自主發起訓練、規劃，240年來從未間斷；西港香更擁有五大香中唯一採「世襲制」蜈蚣陣，意即該家戶在蜈蚣陣扮演什麼角色，就世代都是該角色。

▲▼台南西港慶安宮，西港香，南瀛五大香，台灣宗教百景。（圖／記者蔡玟君攝）

▲民眾還能看到各種陣法演示。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼台南西港慶安宮，西港香，南瀛五大香，台灣宗教百景。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼或體驗畫八家將臉譜。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼台南西港慶安宮，西港香，南瀛五大香，台灣宗教百景。（圖／記者蔡玟君攝）

而在祭儀期間，民眾可看到多種陣法展示，唯一只能在西港香看到的就是水牛陣與白鶴陣，但隨著近年少子化影響，「人」成為維持傳統祭儀的最大挑戰，甚至有不少陣法因為無人傳承而失傳。

為了抹去近年一般民眾對陣頭就是8+9、打架鬧事的負面刻板印象，參與西港香陣頭所有人員都有嚴格約束，只要打架就會踢除，更不會出現辣妹鋼管表演。

▲▼台南西港慶安宮，西港香，南瀛五大香，台灣宗教百景。（圖／記者蔡玟君攝）

▲西港慶安宮王船。（圖／記者蔡玟君攝）

「燒王船」是南瀛五大香的另一亮點，以西港慶安宮為例，每次製作王船的龍骨均經過與神明請示，取在地榕樹部分枝幹製成，在祭儀期間，透過請神、請王以及三天遶境（今年為5月24日至26日）等儀式後，最後恭送王爺千歲登舟，並將王船燒毀，藉此象徵帶走疫病，祈福平安，儀式盛大熱鬧，每次舉行有大批信眾湧入之餘，也吸引許多攝影愛好者參與紀錄，而今年西港香燒王船祭儀落在5月27日。

▲▼台南蕭壠文化園區。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼蕭壠文化園區的台南藝陣館可以免費了解南瀛五大香與陣頭文化。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼台南蕭壠文化園區。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼台南蕭壠文化園區。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼也有有趣的問籤體驗。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼台南蕭壠文化園區。（圖／記者蔡玟君攝）

若對台南香科年不熟悉，建議旅客可先前往「蕭壠文化園區」，園區以舊糖廠改建，在園內的「台南藝陣館」免費展出介紹台南香科陣頭、傳統習俗、陣頭文化，不同陣法的特色、演示以及差異性，同時透過沈浸式劇場，讓民眾更能輕鬆了解背後歷史意義。

關鍵字： 西港香 台南香科年 西港香

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

假觀光真賣淫「全套2千元」　越南美魔女躲大樓性交易被逮

推薦閱讀

國宴8道菜單曝光

國宴8道菜單曝光

彰化金針花海大爆發！假日交管措施出爐

彰化金針花海大爆發！假日交管措施出爐

台北賞螢秘境！文山農場昔日老茶廠華麗蛻變

台北賞螢秘境！文山農場昔日老茶廠華麗蛻變

每人2000元住花蓮最美遊船飯店

每人2000元住花蓮最美遊船飯店

憑繳稅單南港Buffet享第2人半價

憑繳稅單南港Buffet享第2人半價

台南新景點　免費萬坪花園重新開幕

台南新景點　免費萬坪花園重新開幕

飛歐洲新選擇　東航新開上海直飛維也納、馬賽、票價2.2萬起

飛歐洲新選擇　東航新開上海直飛維也納、馬賽、票價2.2萬起

海景首排ㄟ藍色城堡！澎湖住宿開箱

海景首排ㄟ藍色城堡！澎湖住宿開箱

台灣虎航首季營收獲利雙創單季新高　EPS1.92元擺脫累虧

台灣虎航首季營收獲利雙創單季新高　EPS1.92元擺脫累虧

台南必看「台灣第一香」　錯過等3年

台南必看「台灣第一香」　錯過等3年

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

鹿港30年蛋黃酥老店5／13快閃台北

一網站查「你出生到現在出國幾次」

6間飯店下殺「雙人房1450元」送早餐

搭車就到！台北「榮星花園」螢光爆發

王品集團11品牌5月優惠一次看

403觀光補助納台東　花蓮業者揚言北上抗議

大安森林公園「賞螢免費導覽」剩3場

欣葉「NAGOMI」6/1漲價！

「桃園繡球金針花季」5/11登場！

「北投晶泉丰旅」8月開幕！5亮點先看

熱門行程

最新新聞更多

國宴8道菜單曝光

彰化金針花海大爆發！假日交管措施出爐

台北賞螢秘境！文山農場昔日老茶廠華麗蛻變

每人2000元住花蓮最美遊船飯店

憑繳稅單南港Buffet享第2人半價

台南新景點　免費萬坪花園重新開幕

飛歐洲新選擇　東航新開上海直飛維也納、馬賽、票價2.2萬起

海景首排ㄟ藍色城堡！澎湖住宿開箱

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366