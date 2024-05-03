5月玩台南必看「台灣第一香」！西港刈香看遶境、燒王船　錯過等3年

▲由西港慶安宮主辦的「西港香」，又有「台灣第一香」美譽，也被台灣宗教百景。（圖／台南市政府觀光旅遊局提供）

記者蔡玟君／台南報導

台南今年適逢建城400年，同時也是三年一度的「台南香科年」，其中有「台灣第一香」之稱的「西港刈香」（也可稱西港香）將從5月19日至5月27日舉行，從蜈蚣陣、陣頭表演、遶境到燒王船祭儀，都是必看亮點，也掀起宗教觀光熱潮，本篇就介紹「西港香」特色，若對台灣傳統宗教習俗有興趣，這個5月就要到台南走一趟，錯過又得再等3年。

▲西港香由西港慶安宮主辦。（圖／記者蔡玟君攝）

在台灣西南沿海將神明「遶境」活動稱為「香科」，目的是要祈求地方平安，台南香科年更已傳承數百年歷史，目前最知名的有「南瀛五大香」，分為蕭壟香、學甲香、土城香、麻豆香和西港香，其中「學甲香」及「西港香」被列為國家重要民俗，西港香還有「台灣第一香」美名。

▲西港慶安宮。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼西港香由涵蓋的96鄉鎮自主發起訓練，240年來沒有間斷。（圖／記者蔡玟君攝）

「西港香」由祀奉天上聖母媽祖的西港慶安宮主辦，之所以被譽為台灣第一香、名列台灣宗教百景，在於每到香科年時，由涵蓋96鄉鎮居民共同自主發起訓練、規劃，240年來從未間斷；西港香更擁有五大香中唯一採「世襲制」蜈蚣陣，意即該家戶在蜈蚣陣扮演什麼角色，就世代都是該角色。

▲民眾還能看到各種陣法演示。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼或體驗畫八家將臉譜。（圖／記者蔡玟君攝）

而在祭儀期間，民眾可看到多種陣法展示，唯一只能在西港香看到的就是水牛陣與白鶴陣，但隨著近年少子化影響，「人」成為維持傳統祭儀的最大挑戰，甚至有不少陣法因為無人傳承而失傳。

為了抹去近年一般民眾對陣頭就是8+9、打架鬧事的負面刻板印象，參與西港香陣頭所有人員都有嚴格約束，只要打架就會踢除，更不會出現辣妹鋼管表演。

▲西港慶安宮王船。（圖／記者蔡玟君攝）

「燒王船」是南瀛五大香的另一亮點，以西港慶安宮為例，每次製作王船的龍骨均經過與神明請示，取在地榕樹部分枝幹製成，在祭儀期間，透過請神、請王以及三天遶境（今年為5月24日至26日）等儀式後，最後恭送王爺千歲登舟，並將王船燒毀，藉此象徵帶走疫病，祈福平安，儀式盛大熱鬧，每次舉行有大批信眾湧入之餘，也吸引許多攝影愛好者參與紀錄，而今年西港香燒王船祭儀落在5月27日。

▲▼蕭壠文化園區的台南藝陣館可以免費了解南瀛五大香與陣頭文化。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼也有有趣的問籤體驗。（圖／記者蔡玟君攝）

若對台南香科年不熟悉，建議旅客可先前往「蕭壠文化園區」，園區以舊糖廠改建，在園內的「台南藝陣館」免費展出介紹台南香科陣頭、傳統習俗、陣頭文化，不同陣法的特色、演示以及差異性，同時透過沈浸式劇場，讓民眾更能輕鬆了解背後歷史意義。