最多12隻！媽媽笑容能換蝦　吃王品「聚」火鍋打卡再送12隻

▲帶媽媽到聚玩濾鏡遊戲，笑得越開心能獲得鮮蝦好禮。（圖／王品提供）

記者黃士原／台北報導

母親節絕對要讓媽咪吃飽，王品集團鍋物品牌各推加菜好禮，「聚日式鍋物」推出濾鏡遊戲送鮮蝦，媽媽笑得越開心領愈多，最多可領12隻蝦子。旬嚐、和牛涮與尬鍋則是招待松阪花寶盒、日本A5和牛及蛤蜊。

聚日式鍋物即日起到5月31日推出多重活動，第一重：帶媽媽來店內用雙人瀑布系列餐點，並使用AI濾鏡偵測媽媽笑容幅度，笑得越開心領愈多蝦子，最多送12隻。第二重：媽媽來用餐就送限量逗媽扇，點雙人瀑布系列餐點，拍照上傳FB並打卡，就招待12隻鮮蝦1份。第三重：活動期間內用消費，並加入品牌LINE官方帳號，即可參與抽獎，最大獎為1480元的超多蝦蝦蝦蝦瀑布1座。

▲5/31前到旬嚐內用兩客套餐，每桌送價值528元松阪花寶盒。（圖／王品提供）

旬嚐歡慶母親節，即日起到5月31日，內用兩客套餐，每桌送528元松阪花寶盒，以精緻珠寶盒盛裝松阪豬花朵及康乃馨，增添節慶氛圍。消費套餐也可以用520元，加購原價680元海膽星鑽散壽司或日本鰤魚兩吃1份。

▲上傳媽咪到店用餐的照片，青花驕送待松阪花禮。（圖／王品提供）

青花驕即日起到5月31日，到門店消費並上傳媽媽用餐照片到個人FB/IG，並註記品牌帳號，就送松阪花禮。「和牛涮」即日起到5月18日，不限平假日，成為LINE好友領券，帶媽媽消費2人份極上和牛或頂級和牛套餐，就送1盤459元的日本A5和牛。5月6日至5月12日，帶媽媽到尬鍋用餐並打卡，出示畫面可兌換蛤蜊1盤。

▲築間餐飲集團旗下5品牌聯手推出母親節寵愛媽媽活動。（圖／築間提供）

築間餐飲集團旗下紫木槿韓國烤肉、築間麻辣火鍋、繪馬別邸、有之和牛鍋物放題及本格和牛燒肉放題，聯手推出母親節寵愛媽媽活動，5月3日至5月19日每日17:00前，帶著媽媽且符合3人以上，店內用餐即享88折優惠。紫木槿韓國烤肉、築間麻辣火鍋及繪馬別邸在母親節當天，用餐就送「切片乳酪塔」1份。