「北投晶泉丰旅」8月開幕！獨立雙湯池、入浴指導員　5大亮點先看

▲「北投晶泉丰旅」預計8月底正式營運。（圖／業者提供）



記者彭懷玉／台北報導

最新溫泉酒店插旗北投！「北投晶泉丰旅」預計8月起正式營運，今（2日）業者公布5大亮點，分別為「黃金級綠建築規格」飯店、客房擁有「獨立雙湯池」及「戶外三湯池」設計；還首次引進日本「溫泉入浴指導員」服務等，但目前尚未開放訂房，喜歡泡湯、體驗新飯店的你不妨先掌握重點。

▲「北投晶泉丰旅」位於泉源路上，從新北投捷運站及溫泉商圈僅需步行3分鐘即可到達。（圖／業者提供）



晶華國際酒店集團旗下「北投晶泉丰旅」位於泉源路上，從新北投捷運站及溫泉商圈僅需步行3分鐘即可到達，業者表示，飯店預計8月底迎賓，但目前尚未開放訂房，業者整理出5大亮點，供讀者先行參考比較。同時，酒店擁有2間餐廳及1間宴會廳，泡湯度假時也能滿足商務及家庭聚會的用餐需求。

▲▼酒店另擁有2間餐廳及1間宴會廳，在滿足商務宴會及家庭聚會用餐需求的同時，也將全面提升溫泉度假的食宿享受。（圖／業者提供）



榮獲「黃金級綠建築」規格飯店

「北投晶泉丰旅」是晶華集團首次進駐台北溫泉區的指標飯店，率先取得「黃金級候選綠建築」證書，建築設計到施工階段，全面導入綠建築標準，減少工程對於環境的衝擊，實踐節能減碳，在綠化量、基地保水、日常節能、二氧化碳減量、廢棄物減量、水資源及汙水垃圾等7大評估指標。

室內外空間設計匯聚了百年湯泉的人文歷史與大自然景色意象，以「泉、煙、岩、織、浸、紋」六大主題為靈感，展現出獨特的溫泉文化風情。飯店外觀以花岡石灰白色為主調，搭配格柵設計，給人細緻且沉穩的感受。大廳則以溫潤的深淺大地色調打造出低調奢華氛圍，喚起早期北投三角藺草事業的蓬勃記憶，藉此向北投的傳統手藝致敬，傳承美好的印象。

客房擁獨立雙湯池

北投晶泉丰旅擁有94間溫泉客房與套房，以日式禪風結合大地色系設計，牆面點綴著台灣陶藝家手燒蘭花型態陶片，隱喻花舞滿天落於大地的沉澱心境，讓旅客能從視覺上開始放鬆身心。絕大多數的客房擁有獨立雙湯池，景觀套房更可獨享戶外三湯池，旅客在舒心泡湯之餘，可盡情欣賞大屯山或北投市區的迷人風光。此外，飯店還擁有22間獨立溫泉湯屋，設計以板岩搭配原木，營造出隱密而典雅的空間。

除了在客房中享受溫泉外，也設有男女大眾風呂，風呂的設計是以「山」、「壑」為元素，展現大屯山系及磺溪谷的自然風格，其中一間採用木質調禪風設計，營造出明亮的視覺感。另一間則採用石牆與木質格柵相結合的設計，混搭出質樸之美。

▲飯店率先引進日本「溫泉入浴指導員」服務，由赴日受訓且擁有合格執照的指導員，解說溫泉知識及泡湯禮節。（圖／業者提供）

首度引進日本「溫泉入浴指導員」服務

飯店率先引進日本「溫泉入浴指導員」服務，由赴日受訓且擁有合格執照的指導員，解說溫泉知識及泡湯禮節，以溫泉保健為核心，讓旅客在泡湯的同時，深入了白磺溫泉知識及北投泡湯文化。

▲北投晶泉丰旅將與日本健康旅遊協會合推健康旅遊行程，由專業導覽員將帶房客走進大自然。圖為地熱谷，感受氤氳蒸騰的療癒旅行。（圖／業者提供）

離新北投捷運站走路3分鐘

北投晶泉丰旅位於泉源路上，交通位置便利，距離新北投捷運站及溫泉商圈僅需步行3分鐘，陽明山國家公園和關渡自然公園也近在咫尺，看準近來更加重視身心靈健康的城市輕旅行，飯店將與日本健康旅遊協會合作推出健康旅遊行程，由專業導覽員將帶房客走進大自然，聆聽鳥鳴、潺潺流水聲，嗅聞青苔濕樹葉的香氣，消除疲勞並提升專注力。

屢獲世界SPA大獎的沐蘭SPA也進駐

北投晶泉丰旅擁有戶外泳池、水療風呂、健身房、以及兒童天地等豐富多元的設施。其中，引進晶華酒店自創品牌、連續7年榮獲「World SPA Award世界SPA大獎」全台最佳飯店SPA首獎的「沐蘭Wellspring SPA」，為旅客提供精湛的芳療技藝與細膩的服務，讓旅客在放鬆身心的同時，享受高品質的SPA。

▲「新北金山凱悅渡假酒店」拼暑假開幕。（圖／業者提供）

另外，新北市金山也將有國際級溫泉飯店！「金山凱悅渡假酒店」為全台第一間Hyatt Regency凱悅品牌的渡假酒店，每房都設置獨立的溫泉池，可以一面眺望遠方山景，一面療癒泡湯；頂樓還有俯瞰海景的戶外溫水游泳池，預計暑假見客。