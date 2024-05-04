手搖飲熱賣15年「英式伯爵紅茶」變成吸凍了！　激推3種隱藏版吃法

▲一手私藏紅茶熱銷15年的人氣英式伯爵紅茶變身「英式伯爵紅茶吸凍了」。（圖／一手私藏紅茶提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

下午茶點心+1！以紅茶作為主打專賣的手搖飲品牌「一手私藏世界紅茶」，今年夏天把熱銷英式伯爵紅茶變成「英式伯爵紅茶吸凍」了，不僅茶香十足更帶有Q彈口感，更加碼祭出3種DIY隱藏版吃法，趕緊衝嚐鮮，即日起於指定通路限定開賣。

▲英式伯爵紅茶吸凍有3種隱藏版吃法要知道。

一手私藏紅茶熱銷15年的英式伯爵紅茶變身「英式伯爵紅茶吸凍」，其英式伯爵紅茶是採用佛手柑燻香，散發淡淡香檸香氣，吸凍也呈現完美茶湯色澤，口感Q彈、茶香十足，讓人忍不住一口吸一口，每杯售價35元，即日起於7-11限定開賣。

英式伯爵紅茶吸凍還有3種DIY隱藏版吃法，首推「英式伯爵紅茶吸凍冰鎮後加入奶油球」，清爽中又多了一絲滑順奶香，再來的「英式伯爵紅茶吸凍＋鮮奶」，濃郁牛奶搭配茶凍的組合超欠喝，最後是「英式伯爵紅茶吸凍＋紅茶或奶茶」，茶香堆疊的滋味罪惡爆表。

▲▼CoCo2款人氣飲品變成消暑冰棒了。（圖／CoCo提供）

另，CoCo近日則把2款人氣飲品變成消暑冰棒了，特意找來國民冰品品牌「Poki百吉」聯手推出，其中，「檸檬奇遇桔」口味，把檸檬結合酸甜金桔，再加入蜂蜜QQ凍體和奇亞籽，讓咀嚼控每口都超滿足，另一款「百香雙響炮」則選用酸甜百香果搭配粉條、珍珠等料，清爽又好吃，即日起於全聯獨家開賣，每盒原價112元，至5月9日前限時特價只要105元。