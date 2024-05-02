50元賞「桃園2萬株百合」太多人！三芝也有迷你版百合秘境

▲白千層鐵砲百合花園去年5/5花況，目前也已滿開。（資料照／IG@yuan20908提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）



記者彭懷玉／綜合報導

母親節前也是鐵炮百合盛開的時節，不想到桃園觀音「白千層鐵砲百合花園」人擠人，新北市景觀處分享三芝區「源興居」前也有鐵炮百合，迷你版花海以紅磚三合院為背景，頗有獨特的懷舊韻味。

▲位於新北市三芝區的遊客中心後方，一棟紅磚三合院「源興居」門前庭院，鐵炮百合正優雅盛放。（圖／翻攝自Facebook／賞花快報）



海芋、流蘇花、油桐花敲響春季的到來，四月底至五月初期間，全是純白色花卉的主場。位於新北市三芝區的遊客中心後方，一棟紅磚三合院「源興居」門前庭院，鐵炮百合正優雅盛放，還有紅色的孤挺花互相爭豔，為傳統建築增添不少風味，可拍出不同的構圖。GOOGLE導航定位在三芝遊客中心，即可找到這處小而美的秘境。

▲鐵炮百合、孤挺花互相爭豔，為傳統建築增添不少風味，可拍出不同的構圖。（圖／翻攝自Facebook／賞花快報）



另外，近日最夯的賞花點非桃園觀音「白千層鐵砲百合花園」莫屬，2萬朵鐵炮百合密集綻放，一年開得比一年茂盛，抬頭還可以見到飛機呼嘯而過，壯觀美景十分療癒人心。

▲觀音白千層大道無論時散步、騎單車都很愜意。（圖／桃園觀旅局提供）



百合秘境位於桃園觀音區廣青路672巷50號，歷年來累積不小知名度，此處也躍升為熱點，不過花況依天氣而定，若連日大雨打落花朵，農民的心血將付之東流，入園收費僅收50元，請民眾僅用眼參觀，勿攀折花木、勿亂丟垃圾，讓美景延續下去。