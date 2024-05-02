「2024澎湖花火節」今晚登場！航海王無人機、煙火秀　懶人包快看

▲「2024澎湖國際海上花火節」攜手《航海王》打造「航海王動畫25周年璀璨之夜」，今（2）晚至7月30日登場，總共有26場次。（圖／翻攝自澎湖國際海上花火節臉書專頁，以下皆同）



記者周姈姈／綜合報導

「2024澎湖國際海上花火節」重磅攜手《航海王》打造「航海王動畫25周年璀璨之夜」，今（2）晚正式登場，一路展演至暑假結束！今年活動共有28場，每場都能欣賞超夢幻又盛大的煙火秀，若氣候許可，每場都能看見《航海王》無人機秀；不僅如此，今年還特別規劃「航海王主題電影之夜」，預計將播映10場，航海迷趕快衝了。

「2024澎湖國際海上花火節」將在今（2）日正式開幕至7月30日閉幕（5、6月為每周一、四；7月為每周二），活動地點位於觀音亭園區，期間也規劃6月1日七美、6月15日望安以及7月28日吉貝共3場離島場，總計26場，煙火及無人機展演時間為晚上9點（離島8點）。

萬眾矚目的《航海王》700台無人機秀將於今（2）日開幕正式亮相，到7月30日閉幕期間，氣候許可下將每場安排無人機展演，離島場300台無人機秀則以澎湖主題展演。

▲《航海王》700台無人機秀將於今（2）日開幕正式亮相，到閉幕之前只要氣候許可，每場都能看見無人機展演，離島場300台無人機秀則以澎湖主題展演。



澎湖縣政府旅遊處表示，今（2）日開幕場將帶來滿滿《航海王》動畫元素，包含航海王主題音樂會、無人機秀以及煙火秀等，此外無人機秀也將結合《航海王》主題人物以及澎湖知名地景，更特別為無人機秀搭配專屬配樂及口白，絕對讓每位航海迷熱血沸騰，接著將施放長達10分鐘的煙火演出，超過7500發煙火，近百種不同花色，其中包含30發大型高空煙火彈，將為活動拉開最閃耀的帷幕，七彩繽紛的煙火秀是每年花火節最大亮點，也宣告今年澎湖觀光旺季的啟動。

不僅如此，「2024澎湖國際海上花火節」還特別邀請來自5個國家煙火團隊參與此盛事，28場花火活動中有6場國際煙火場，包含5月13日花火活動將由來自捷克的煙火團隊施放，6月3日為法國隊、6月24日為奧地利隊、6月29日及7月2日為義大利隊、7月16日為馬來西亞隊。

今年還規劃「航海王主題電影之夜」，由航海王版權商特別精選3支航海王動畫在觀音亭園區的花火舞台輪播，播映日期為5月6日、5月9日、5月16日、5月23日、5月30日、6月6日、6月20日、6月27日、7月9日、7月23日，活動期間晚間8點開播。

▲「2024澎湖國際海上花火節」活動場次一次看，點圖可放大。



今年的舞台表演也是非常精彩！5月2日開幕以及7月30日閉幕將安排動漫主題歌手及交響樂團進行《航海王》動漫音樂會，開幕還會再加碼大嘻哈時代冠軍歌手Young Lee演出，閉幕加碼邀請療癒女聲楊淨宇演唱。

同時澎湖縣政府也提醒，今年花火節設有接駁專車，活動日當晚7點至10點往返於文澳國小體育館（新店路側）及澎湖縣政府衛生局，下車後步行約450公尺可抵達活動會場，接駁車行駛途中將停靠第三漁港國際廣場及南海遊客中心同合路側公車停車格，約每20分鐘會有一班，歡迎民眾多加利用，澎湖縣政府廣場以及警察局廣場在活動當天晚上也會開放停車，大型遊覽車可以停放於舊公車轉運站或馬公港6-8號碼頭。

▲今年活動設有接駁專車，民眾可以多加利用，免去找不到停車位的麻煩。



此外，觀音亭園區、史蹟公園都各有擺設《航海王》人物打卡拍照區，分別為五檔魯夫以及千陽號，澎湖機場一號出口以及澎湖縣政府正門大廳也個別擺放紅髮傑克與成人版魯夫模型，歡迎民眾前去合影；《航海王》也在活動現場與史蹟公園、篤行十村等地設置商品販售店，航海迷千萬別錯過。

▲超美煙火點亮夜空，今年夏天一定要來澎湖。（圖／記者周姈姈攝）

▲今年活動也在多處設置《航海王》人物打卡拍照區，此為位於澎湖機場一號出口的紅髮傑克。（圖／記者周姈姈攝）