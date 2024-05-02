欣葉和食吃到飽「NAGOMI」6／1漲價！平日貴100元、假日上調200元

▲欣葉「NAGOMI」6/1起漲價。（圖／欣葉提供）

記者黃士原／台北報導

又一家Buffet餐廳漲價了！欣葉旗下「NAGOMI」日前宣布，6月1日起調漲餐價100元至200元，漲幅6.7%至12.6%。

欣葉旗下NAGOMI日前公告，面對各項營運成本的增加，為維持料理與服務的品質，6月1日起漲價，平日午餐從1280元漲到1380元（漲幅7.8%），平日晚餐從1480元漲到1580元（漲幅6.7%），例假日午餐／晚餐由1580元漲到1780元（漲幅12.6%）。消費者持有之前發行的餐券，12月31日前使用無需補差價，明年1月1日起則要補足差額。

▲NAGOMI提供12類別、近百道精緻和食料理。（圖／欣葉提供）

NAGOMI是欣葉2022年4月推出的Buffet新品牌，提供12類別、近百道精緻和食料理，烹調形式涵蓋生切、煮、蒸、烤、炸等豐富性，光是烤物就有西京燒、柚庵燒、朴葉燒等差異，而炸物則從常⾒的串炸、磯邊揚、春捲揚。台灣人最愛的生魚片，除了可直接現點現切享受單⼀魚種，也可以請師傅切綜合盤。

▲黃揚明發文透露阜杭豆漿漲價。（圖／翻攝臉書／黃揚明（剝雞））

另外，排隊名店阜杭豆漿日前再度漲價，資深媒體人黃揚明上個月初在臉書發文表示阜杭豆漿又漲價了，同時也貼出價目表，指出漲價的品項包括豆漿、 糙米漿、鹹豆漿以及焦糖甜餅、蔥花鹹餅、蘿蔔絲酥餅，各漲了5元。