ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

欣葉和食吃到飽「NAGOMI」6／1漲價！平日貴100元、假日上調200元

▲欣葉「NAGOMI」6/1起漲價。（圖／欣葉提供）

記者黃士原／台北報導

又一家Buffet餐廳漲價了！欣葉旗下「NAGOMI」日前宣布，6月1日起調漲餐價100元至200元，漲幅6.7%至12.6%。

欣葉旗下NAGOMI日前公告，面對各項營運成本的增加，為維持料理與服務的品質，6月1日起漲價，平日午餐從1280元漲到1380元（漲幅7.8%），平日晚餐從1480元漲到1580元（漲幅6.7%），例假日午餐／晚餐由1580元漲到1780元（漲幅12.6%）。消費者持有之前發行的餐券，12月31日前使用無需補差價，明年1月1日起則要補足差額。

▲NAGOMI提供12類別、近百道精緻和食料理。（圖／欣葉提供）

NAGOMI是欣葉2022年4月推出的Buffet新品牌，提供12類別、近百道精緻和食料理，烹調形式涵蓋生切、煮、蒸、烤、炸等豐富性，光是烤物就有西京燒、柚庵燒、朴葉燒等差異，而炸物則從常⾒的串炸、磯邊揚、春捲揚。台灣人最愛的生魚片，除了可直接現點現切享受單⼀魚種，也可以請師傅切綜合盤。

▲黃揚明發文透露阜杭豆漿漲價。（圖／翻攝臉書／黃揚明（剝雞））

另外，排隊名店阜杭豆漿日前再度漲價，資深媒體人黃揚明上個月初在臉書發文表示阜杭豆漿又漲價了，同時也貼出價目表，指出漲價的品項包括豆漿、 糙米漿、鹹豆漿以及焦糖甜餅、蔥花鹹餅、蘿蔔絲酥餅，各漲了5元。

關鍵字： 美食雲 欣葉 NAGOMI 漲價 Buffet

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

買22包送22包! 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

推薦閱讀

東華大學附近包棟民宿！大空間追劇數星

東華大學附近包棟民宿！大空間追劇數星

「北投晶泉丰旅」8月開幕！5亮點先看

「北投晶泉丰旅」8月開幕！5亮點先看

超商14款熱銷鮮食放大35％超欠吃

超商14款熱銷鮮食放大35％超欠吃

澎湖花火節x航海王無人機秀今登場

澎湖花火節x航海王無人機秀今登場

手搖飲2大飲品買1送1連喝20天！

手搖飲2大飲品買1送1連喝20天！

新北三芝也有「迷你版百合秘境」

新北三芝也有「迷你版百合秘境」

中原大學CP值牛肉麵！加湯加麵都免費

中原大學CP值牛肉麵！加湯加麵都免費

foodpanda5月超殺優惠碼懶人包！

foodpanda5月超殺優惠碼懶人包！

6星座玩樂園699、與樂園同年生450元

6星座玩樂園699、與樂園同年生450元

欣葉「NAGOMI」6/1漲價！

欣葉「NAGOMI」6/1漲價！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

搭車就到！台北「榮星花園」螢光爆發

一網站查「你出生到現在出國幾次」

八里2新據點！公園、步道賞淡水河

「桃園繡球金針花季」5/11登場！

台北玫瑰園石斛蘭、繡球花準備綻放！

爆餡阿華田泡芙限時1個月開吃了

欣葉「NAGOMI」6/1漲價！

直擊／「台北水舞嘉年華」雨中開幕！

老靈魂請留步！紅磚老屋裡吃超強甜點

王品集團11品牌5月優惠一次看

熱門行程

最新新聞更多

東華大學附近包棟民宿！大空間追劇數星

「北投晶泉丰旅」8月開幕！5亮點先看

超商14款熱銷鮮食放大35％超欠吃

澎湖花火節x航海王無人機秀今登場

手搖飲2大飲品買1送1連喝20天！

新北三芝也有「迷你版百合秘境」

中原大學CP值牛肉麵！加湯加麵都免費

foodpanda5月超殺優惠碼懶人包！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366