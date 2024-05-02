ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

「新北河濱蝶戀季」轉型了！5萬株草花、5裝置　5／11連2天有演唱

▲蝴蝶公園,「2023新北河濱蝶戀季」即日起展至6月11日止,光雕。（圖／記者彭懷玉攝）

▲「新北河濱蝶戀季」以夜賞光雕出名。（2023年資料照／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台北報導

「2024新北河濱蝶戀季」轉型了！今年訂在5月11日至5月26日於板橋蝴蝶公園登場，現場除了佈置逾5萬株草花、5座裝置藝術，以往以光雕聞名的蝶戀季今年夜間只有一般的燈光。不過，開展周的六、日，高灘處邀來李浩瑋、Crispy脆樂團、魏嘉瑩帶來精彩演唱，還有好日市集可以逛，希望能吸引更多年輕人前來。

▲蝴蝶公園,「2023新北河濱蝶戀季」即日起展至6月11日止,光雕。（圖／記者彭懷玉攝）

▲新北河濱蝶戀季最初以白天賞花海、夜間賞光雕打響知名度。（2023年資料照／記者彭懷玉攝）

新北河濱蝶戀季最初以白天賞花海、夜間賞光雕打響知名度，吸引較多親子族前來。今年將活動重點放在5月11日、12日的花開音樂節，邀請歌手、團體到現場演唱，還有市集能逛。

高灘處處長張修銘表示，「新北河濱蝶戀季」邁向第5年，今年結合音樂饗宴，打造「花織夢境」主題，共選用超過5萬株的草花及蜜源植物，並搭配「彩虹情緣」、「幸運無限」、「魔幻之谷」、「花海瀑布」、「侯鳥過境」5座裝置藝術，期盼傳遞希望、信心及愛。

▲「2024新北河濱蝶戀季」歌手表演、文創市集、花海地景等，於5月11日開展。（圖／新北市高灘處提供）

▲▼「侯鳥過境」象徵自由與遷徙的美麗，徜徉在無邊無際的氛圍；「魔幻之谷」獨角獸自由奔跑與遊戲。（模擬圖／新北市高灘處提供）

▲「2024新北河濱蝶戀季」歌手表演、文創市集、花海地景等，於5月11日開展。（圖／新北市高灘處提供）

「2024新北河濱蝶戀季」5月11、12日下午1點至6點，以「花開音樂節」為展覽揭幕，邀請YouTube「Crush On」點閱率超過2600萬次的「李浩瑋Howard Lee」、金曲獎最佳演唱組合的「Crispy脆樂團」、創作實力女聲「魏嘉瑩」、抒情搖滾曲風的「小男孩樂團」以及街頭藝人輪番上陣；還有好日市集販賣多樣美食、文創選物及特色伴手禮等，賞地景展覽時，還能聽音樂、逛市集。

▲「2024新北河濱蝶戀季」歌手表演、文創市集、花海地景等，於5月11日開展。（圖／新北市高灘處提供）

▲裝置「幸福無限」帶給民眾滿滿的喜悅及幸福感。（模擬圖／新北市高灘處提供）

5月11、12日有限額體驗的花藝DIY工作坊，特邀花藝老師，現場教導乾燥花圈及擴香精油擺件製作，僅收材料費200元，即日起開放報名。另也因5月為感恩母親月，5月11、12日共準備520支康乃馨免費發放，只要與感恩的對象合照打卡上傳至Facebook「新北水漾」指定貼文，即可獲得康乃馨一支。

▲「2024新北河濱蝶戀季」歌手表演、文創市集、花海地景等，於5月11日開展。（圖／新北市高灘處提供）

▲「2024新北河濱蝶戀季」位置圖。（圖／新北市高灘處提供）

高灘處提醒，展覽期間5月11日至5月26日周六、日中午12點至晚上7點，會場周邊採交通管制車輛，單向通車從江子翠橫移門進、由光復橫移門出，請開車的民眾配合現場交通管制。

板橋蝴蝶公園
Google搜尋：蝴蝶公園地景花海
開車前往：從堤內環河西路四段進江子翠橫移門，右轉進入江翠停車場，即可看到「蝴蝶公園」
大眾運輸：江子翠捷運站5號出口搭乘藍17、藍31及仁愛幹線，在音樂公園下車，步行到板橋蝴蝶公園約10分鐘（800公尺），走板橋蝴蝶公園觀景平台過去。

關鍵字： 新北市旅遊 板橋區旅遊 新北河濱蝶戀季 花海旅遊 板橋蝴蝶公園

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

女同事帶「情趣按摩棒」　上班爽用！吸破百萬觀看

推薦閱讀

東華大學附近包棟民宿！大空間追劇數星

東華大學附近包棟民宿！大空間追劇數星

「北投晶泉丰旅」8月開幕！5亮點先看

「北投晶泉丰旅」8月開幕！5亮點先看

超商14款熱銷鮮食放大35％超欠吃

超商14款熱銷鮮食放大35％超欠吃

澎湖花火節x航海王無人機秀今登場

澎湖花火節x航海王無人機秀今登場

手搖飲2大飲品買1送1連喝20天！

手搖飲2大飲品買1送1連喝20天！

新北三芝也有「迷你版百合秘境」

新北三芝也有「迷你版百合秘境」

中原大學CP值牛肉麵！加湯加麵都免費

中原大學CP值牛肉麵！加湯加麵都免費

foodpanda5月超殺優惠碼懶人包！

foodpanda5月超殺優惠碼懶人包！

6星座玩樂園699、與樂園同年生450元

6星座玩樂園699、與樂園同年生450元

欣葉「NAGOMI」6/1漲價！

欣葉「NAGOMI」6/1漲價！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

搭車就到！台北「榮星花園」螢光爆發

一網站查「你出生到現在出國幾次」

八里2新據點！公園、步道賞淡水河

「桃園繡球金針花季」5/11登場！

台北玫瑰園石斛蘭、繡球花準備綻放！

爆餡阿華田泡芙限時1個月開吃了

欣葉「NAGOMI」6/1漲價！

直擊／「台北水舞嘉年華」雨中開幕！

老靈魂請留步！紅磚老屋裡吃超強甜點

王品集團11品牌5月優惠一次看

熱門行程

最新新聞更多

東華大學附近包棟民宿！大空間追劇數星

「北投晶泉丰旅」8月開幕！5亮點先看

超商14款熱銷鮮食放大35％超欠吃

澎湖花火節x航海王無人機秀今登場

手搖飲2大飲品買1送1連喝20天！

新北三芝也有「迷你版百合秘境」

中原大學CP值牛肉麵！加湯加麵都免費

foodpanda5月超殺優惠碼懶人包！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366