「新北河濱蝶戀季」轉型了！5萬株草花、5裝置　5／11連2天有演唱

▲「新北河濱蝶戀季」以夜賞光雕出名。（2023年資料照／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台北報導

「2024新北河濱蝶戀季」轉型了！今年訂在5月11日至5月26日於板橋蝴蝶公園登場，現場除了佈置逾5萬株草花、5座裝置藝術，以往以光雕聞名的蝶戀季今年夜間只有一般的燈光。不過，開展周的六、日，高灘處邀來李浩瑋、Crispy脆樂團、魏嘉瑩帶來精彩演唱，還有好日市集可以逛，希望能吸引更多年輕人前來。

▲新北河濱蝶戀季最初以白天賞花海、夜間賞光雕打響知名度。（2023年資料照／記者彭懷玉攝）



新北河濱蝶戀季最初以白天賞花海、夜間賞光雕打響知名度，吸引較多親子族前來。今年將活動重點放在5月11日、12日的花開音樂節，邀請歌手、團體到現場演唱，還有市集能逛。

高灘處處長張修銘表示，「新北河濱蝶戀季」邁向第5年，今年結合音樂饗宴，打造「花織夢境」主題，共選用超過5萬株的草花及蜜源植物，並搭配「彩虹情緣」、「幸運無限」、「魔幻之谷」、「花海瀑布」、「侯鳥過境」5座裝置藝術，期盼傳遞希望、信心及愛。

▲▼「侯鳥過境」象徵自由與遷徙的美麗，徜徉在無邊無際的氛圍；「魔幻之谷」獨角獸自由奔跑與遊戲。（模擬圖／新北市高灘處提供）



「2024新北河濱蝶戀季」5月11、12日下午1點至6點，以「花開音樂節」為展覽揭幕，邀請YouTube「Crush On」點閱率超過2600萬次的「李浩瑋Howard Lee」、金曲獎最佳演唱組合的「Crispy脆樂團」、創作實力女聲「魏嘉瑩」、抒情搖滾曲風的「小男孩樂團」以及街頭藝人輪番上陣；還有好日市集販賣多樣美食、文創選物及特色伴手禮等，賞地景展覽時，還能聽音樂、逛市集。

▲裝置「幸福無限」帶給民眾滿滿的喜悅及幸福感。（模擬圖／新北市高灘處提供）



5月11、12日有限額體驗的花藝DIY工作坊，特邀花藝老師，現場教導乾燥花圈及擴香精油擺件製作，僅收材料費200元，即日起開放報名。另也因5月為感恩母親月，5月11、12日共準備520支康乃馨免費發放，只要與感恩的對象合照打卡上傳至Facebook「新北水漾」指定貼文，即可獲得康乃馨一支。

▲「2024新北河濱蝶戀季」位置圖。（圖／新北市高灘處提供）

高灘處提醒，展覽期間5月11日至5月26日周六、日中午12點至晚上7點，會場周邊採交通管制車輛，單向通車從江子翠橫移門進、由光復橫移門出，請開車的民眾配合現場交通管制。

板橋蝴蝶公園

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開車前往：從堤內環河西路四段進江子翠橫移門，右轉進入江翠停車場，即可看到「蝴蝶公園」

大眾運輸：江子翠捷運站5號出口搭乘藍17、藍31及仁愛幹線，在音樂公園下車，步行到板橋蝴蝶公園約10分鐘（800公尺），走板橋蝴蝶公園觀景平台過去。