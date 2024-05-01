直擊／台北水舞嘉年華雨中開幕！巨屏聲光秀超壯觀　出站走5分就到

▲「台北水舞嘉年華」今（1日）起正式揭幕，一路展演到6月30日止。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／台北報導

「台北水舞嘉年華」今（1日）起正式揭幕，一路展演到6月30日止，北市府在錫口碼頭彩虹橋上架起100公尺長、高約15公尺的投影布幕，絢麗的光影與滂薄水舞相互輝映，十分壯觀。不料今天下午下起大雨，7點施放水舞，大約6點人潮才陸續湧入碼頭。

▲7點施放水舞，大約6點人潮陸續湧入碼頭。（圖／記者彭懷玉攝）

首次舉辦的「台北水舞嘉年華」今天迎來開幕式，台北市長蔣萬安表示，一直很希望在台北有這樣的水舞，從無到有得來不易，感謝各局處和里長等人協助，水舞趕在夏天來臨之前登場。蔣萬安說，建議民眾可先逛饒河夜市覓食，接著到錫口碼頭欣賞水舞秀，也希望這次水舞嘉年華成功後，未來能一年一年辦下去。





▲台北市長蔣萬安（中）表示，一直很希望在台北有這樣的水舞，從無到有得來不易，感謝各局處和里長等人協助，能趕在夏天來臨之前開幕。（圖／記者彭懷玉攝）

▲晚間7點的首場水舞，是「彩虹派對」主題，以七彩之光描繪出繽紛的畫作。（圖／記者彭懷玉攝）

晚間7點的首場水舞，是「彩虹派對」主題，以七彩之光描繪出繽紛的畫作，搭配樂手們輕快的演奏；而7點30分的水舞主題則是「未來都市」，充滿科技感的光影，加上快節奏的音樂，途中出現汽車奔馳在道路上，呈現台北市的動感。

▲▼「未來都市」主題以充滿科技感的光影，加上快節奏的音樂，途中出現汽車奔馳在道路上。（圖／記者彭懷玉攝）

除了位於松山側的開幕式舞台區，河畔兩岸（松山側與內湖側）也設置大螢幕轉播，讓民眾觀賞舞台活動，肚子餓了今天有15攤胖卡餐車，販賣美食和飲品，均位於過橋的內湖側。

▲走彩虹橋到內湖側，一路到麥帥橋下，均是最佳觀賞點。（圖／記者彭懷玉攝）

抵達水舞秀活動會場很簡單，搭捷運至松山站，可選擇1號和5號出口出站，穿過饒河夜市從「基四號疏散門」進入，總共只需步行約5分鐘即可抵達，或是也可以直接導航「饒河疏散門」。而除了松山側舞台區可清楚拍到LOVE標誌和水舞，走彩虹橋到內湖側，一路到麥帥橋下，均是最佳觀賞點。同時，長達40公尺的「彩虹光廊」、高約3.4公尺的炫彩光牆都設在此。

▲▼2024台北水舞嘉年華即日起至6月30日登場，期間每晚7點到9點，每天5個場次、每半小時展演5分鐘。（圖／記者彭懷玉攝）

2024台北水舞嘉年華即日起至6月30日登場，期間每晚7點到9點，每天5個場次、每半小時展演5分鐘，展演曲目包含未來都市、彩虹派對、花漾春熙、在地文化、龍飛雲翔、熊讚台北等6首，每半個月更換曲目，倒數二周（6月15日至6月30日）還可欣賞到全曲目輪播展演。期間還有一系列活動，如2024錫口文化節、單身聯誼活動及毛孩夏日派對等。